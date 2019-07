Cote d'Ivoire: 5000 morts et 28 milliards F Cfa de dépenses santés liés au tabac - Le parlement ivoirien adopte un projet de loi anti tabac

Le parlement ivoirien, à sa session plénière, a adopté le projet de loi antitabac présenté par le Ministre de la santé et de l'hygiène publique, Dr Aka Aouélé, le mercredi 17 juillet 2019

Le projet de loi antitabac présenté par le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Dr Aka Aouélé, a été voté par les députés. Cette loi régit la culture, la production, la commercialisation et la publicité du tabac et les produits faits sur la base du tabac.

Par ailleurs, elle expose à des sanctions administratives et pénales allant de la saisine à l'emprisonnement en passant par la confiscation et la destruction des produits de tabac cultivés ou fabriqués illégalement par tous les contrevenants.

Pour les députés, cette loi vient renforcer la lutte antitabac débutée par le gouvernement à travers le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique via le Programme National de Lutte contre le Tabagisme, l'Alcoolisme, la Toxicomanie et les autres Addictions (PNLTA) et les ONG.

Cette loi permet ainsi, à la Côte d'Ivoire de s'aligner véritablement sur la convention de lutte antitabac de l'Organisation Mondiale de la Santé, qu'elle a signée en 2002 et ratifiée en 2005 en faisant partie des 181 pays signataires de ce traité.

Selon les statistiques du ministère de la santé, le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et le transport en commun est respecté à plus de 65% dans les maquis, bars, restaurants, terrasses et autres grandes surfaces.

Cette prise de conscience et du respect de ces dispositions ont permis d'enregistrer une baisse de près de 80 % de fumeurs dans les boites de nuit, les bars et dans les véhicules.

La nouvelle loi vient donc durcir la lutte contre le tabagisme surtout que le gouvernement s'inquiète de la montée en puissance de la chicha, de la cigarette électronique et autres produits du tabac depuis un moment.

Depuis un certain temps, l'on enregistre près de 5000 morts de fumeurs par an et la prise en charge des malades du tabagisme coûte à l'État de Côte d'Ivoire plus de 28 milliards de franc CFA par an.

Lors de cette adoption de projet de loi 161 députés ont voté pour et 3 se sont abstenus après une longue bataille sur les amendements présentés par le député de Vavoua, l'Honorable Tra Bi SUI Guillaume.

Notamment sur les articles 1,7, 16 relatifs à l'exposé des motifs sur la définition des produits de tabac, la vente dans les établissements scolaires et professionnels et la publicité des produits de tabac.