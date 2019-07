Togo: Gratuitement, Agbové se met au service des Conseillers municipaux élus

En attendant la tenue des élections locales partielles dans les 5 communes restantes sur les 117 que compte le Togo, le 15 Août prochain, l'Expert en Décentralisation, et aussi Directeur de l'ONG IJD, Pascal Edoh Agbové, comme avant même les élections du 30 Juin dernier avait pris sur lui de former aussi bien des Togolais intéressés par la gestion des affaires des collectivités locales que des candidats aux élections locales, a décidé une nouvelle fois de se mettre au service des élus locaux. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, gratuitement.

Par un communiqué, l'homme annonce une formation gratuite aux Conseillers municipaux des communes de la Région maritime.

"Dans le but de les (les élus locaux des communes de la région maritime) accompagner à bien accomplir leur mission, l'ONG-IJD organise pour les conseillers municipaux de la région maritime un séminaire de formation gratuitement le samedi 3 août 2019 à Lome".

Pour permettre à ces apprenants spéciaux de disposer d'un background solide pour relever le défi qui s'impose à eux, cette ONG que dirige M. Agbové les modules comme, "Mieux comprendre le double système d'administration du territoire", "Mieux comprendre les principes de transfert de compétences et de ressources", "Mieux comprendre les enjeux du développement communautaire" et "Les habiletés du gestionnaire des services locaux".

Pour cette structure non gouvernementale qui s'est assignée pour tâche d'accompagner ces élus "pour une bonne gouvernance de vos communes est notre engagement", la participation étant donc libre et volontaire, et les places étant limitées, il est demandé à tous ceux qui sont intéressés " de s'enregistrer au plus tard le 31 juillet 2019 au siège de l'ONG-IJD sis Lomé-Adidogome, rue des Frères Franciscains ou contactez le whatsapp 90 44 16 51 ou d'envoyer ses contacts (nom et prénoms, numéro whatsapp, nom de la commune, nom du parti ou liste indépendante)".