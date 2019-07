Cote d'Ivoire: Traité d'amitié et de coopération - Des journées culturelles ivoiro-burkinabè instituées

Photo: fasozine

8émé Conférence du TAC

Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (Mcat) a organisé une conférence de presse, ce jeudi 25 juillet 2019, à Ouagadougou, pour annoncer la première édition des Journées culturelles ivoiro-burkinabè.

Elles se dérouleront principalement, les 28, 29 et 30 juillet 2019 sur fond d'activités culturelles diverses au Cenasa et au Siao.

Selon le Directeur de coopération et des affaires juridiques du Mcat, Idrissa Zorom, qui a animé la conférence de presse, les Journées culturelles ivoiro-burkinabè sont organisées par la Côte-d'Ivoire et le Burkina Faso en marge de la rencontre au sommet du Traité d'Amitié et de Coopération.

« Dorénavant, en marge de chaque rencontre du TAC, une part belle sera réservée aux journées culturelles et artistiques », a-t-il indiqué.

Ces journées découlent de « la volonté des deux pays (ndlr Côte d'Ivoire et Burkina Faso) d'associer et de faire participer les populations, qui sont d'ailleurs les bénéficiaires finales des accords, aux rencontres au sommet du Traité d'Amitié et de Coopération ».