Sénégal: Diary Sow meilleure élève du Sénégal pour la deuxième année consécutive

Dakar — Diary Sow, pensionnaire en classe de terminale S1 au lycée scientifique d'excellence de Diourbel est, pour la deuxième année consécutive, la meilleure élève du Sénégal, en remportant la première place du concours général 2019, dont la cérémonie de remise officielle des prix s'est tenue ce jeudi, à Dakar.

Elle a obtenu une moyenne annuelle de 18,50 en classe et la mention très bien au baccalauréat avec des notes plus qu'honorables de 16 en mathématiques, 18 en philosophie, 17 en français, 19 en sciences de la vie et de la terre, 19 en espagnol, 20 en anglais et 20 en sciences physiques.

Au concours général de cette année, elle a remporté le premier prix en géographie, le troisième prix en philosophie et en mathématiques.

Pour la deuxième place du concours général, trois élèves sont ex-aequo.

Il s'agit de Baba Sow en classe de terminale S3 au lycée Limamoulaye de Guédiawaye qui a obtenu une moyenne de 17,10 en classe et la mention très bien au baccalauréat, de Mame Coumba Diedhiou, élève en classe de première à la maison d'éducation de Mariama Bâ et de Daniel André Sogo Diémé, élève en première S1 au collège Saint-Louis Marie Grignon de Malika.

"Après avoir obtenu les résultats, j'ai été très heureuse. Et je me suis laissé envahir par un sentiment du devoir accompli", a fait savoir Diary sow après son sacre.

Elle a ainsi remercié "tout le personnel du lycée scientifique d'excellence de Diourbel ainsi que ses parents lesquels, a-t-elle dit, lui ont toujours donné un soutien inconditionnel et de bons conseils pour qu'elle puisse aller de l'avant.

Pour ce qui est de son avenir, elle a soutenu que sa nature très polyvalente et curieuse la prédestine à valser entre plusieurs filières à la fois.

"Donc je ne compte pas me spécialiser sur un domaine très précis. Je m'intéresse à la biologie, à la génétique, à la bio-informatique, à la l'ingénierie.

Et je sais que notre système éducatif est très performant et me permettra de pouvoir valser entre toutes ces filières", a indiqué Diary Sow qui fêtera ses dix-neuf ans au mois de septembre prochain.