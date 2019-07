Burkina Faso: Traité d'Amitié et de Coopération - Ouagadougou accueille la 8e Conférence au sommet

Photo: fasozine

8émé Conférence du TAC

Cette rencontre de Ouagadougou permettra aux autorités des deux pays, de passer en revue les projets intégrateurs et de développement, qui fondent les grands axes du Traité d'Amitié et de Coopération entre les deux peuples.

Les présidents Kaboré et Ouattara, et leurs gouvernements respectifs, vont se pencher sur l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations prises lors de la 7e édition du TAC à Yamoussoukro, et adopter de nouveaux projets en vue de renforcer la coopération ivoiro-burkinabè.

La Conférence au sommet des chefs d'Etat, prévue pour le 31 juillet, sera précédée de la réunion des experts les 27, 28 et 29 juillet, et du Conseil conjoint de gouvernement, le 30 juillet.

Outre l'aspect politique, cette 8e édition du TAC va permettre aux hommes et femmes d'affaires des deux pays, de nouer des relations afin de dynamiser leurs activités, à travers un forum d'affaires.

Par ailleurs des journées culturelles ivoiro-burkinabè sont organisées les 28, 29 et 30 juillet. Elles constituent une occasion pour vivifier la culture des deux peuples, qui partagent ensemble la même histoire, avec au programme une foire gastronomique, une exposition-vente, des prestations artistiques et des projections cinématographiques.

Né en 2008, de la volonté commune des deux Etats de renforcer la coopération et l'amitié entre les peuples burkinabè et ivoirien, le TAC est devenu un exemple d'intégration et un outil de développement dans la sous-région.