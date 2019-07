Afrique de l'Ouest: UEMOA - Hausse du taux débiteur moyen, hors taxes et charges à fin Avril

L'analyse des conditions de banque à fin avril 2019 indique une hausse de 7,0 points de base (pdb) du taux débiteur moyen, hors taxes et charges, qui est ressorti à 6,68% après 6,61% en mars 2019.

Selon la Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest(Bceao) , suivant la nature du débiteur, les taux d'intérêt ont augmenté au niveau des concours accordés à la clientèle financière (+77,1 pdb), aux sociétés d'Etat et établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) (+58,2 pdb) et aux entreprises privées du secteur productif (+51,5 pdb).

En revanche, le coût du crédit a baissé pour les avances aux entreprises individuelles (-21,1 pdb) et aux particuliers (-6,5 pdb).

«L'analyse suivant l'objet du crédit indique un accroissement des taux débiteurs relatifs aux crédits d'équipement (+120,1 pdb), de consommation (+49,6 pdb) et d'habitation (+42,9 pdb).

La baisse enregistrée au niveau des crédits d'exportation (-61,0 pdb) et de trésorerie (-14,1 pdb) a amoindri le profil haussier des taux débiteurs au cours de la période sous revue », renseigne l'institution dans sa « Note mensuelle de conjoncture économique-avril 2019 ».

Elle explique que les hausses de taux ont été observées dans tous les pays de l'Union, à l'exception du Bénin et du Mali où la situation est ressortie stable. Les accroissements les plus importants sont notés au Togo (+77,4 pdb), en Guinée-Bissau (+65,9 pdb) et au Burkina (+28,0 pdb).

Quant au taux moyen de rémunération des dépôts de la clientèle, il est ressorti en hausse de 10,2 points de base, à 5,26% au mois d'avril 2019.

L'accroissement des coûts des dépôts est localisé au Sénégal (+56,8 pdb, à 5,76%) et au Burkina (+24,1 pdb, à 5,64%).

Dans les autres pays de l'Union, les taux créditeurs sont stables au Bénin (3,42%) et au Mali (6,09%), et en baisse au Niger (-90,4 pdb, à 4,88%), en Guinée-Bissau (-79,7 pdb, à 3,25%) et en Côte d'Ivoire (-38,3 pdb, à 4,70%).