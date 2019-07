Congo-Brazzaville: Mode - Two Pac Shalai revalorise le tissu de soie

Two Pac Shalai, de son vrai nom Ntsindiba Ndoulou Bienvenu, est un styliste-modéliste du Congo Brazzaville. Il revalorise le tissu de soie dont l'admiration a été suscitée en lui par Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain qui portait des chemises cousues à base de ce tissu.

Très adaptable en toutes saisons, la soie est une matière textile naturelle dite d'origine animale : contrairement au lin ou au coton dont l'origine est végétale, la soie provient du cocon que fabrique la chenille de bombyx, soit le ver à soie. Rare, somptueuse, épatante par ses qualités techniques, la soie a toujours charmé les hommes et représente le luxe et la distinction. C'est une matière ancestrale à la beauté intemporelle voire inégalable. « Je suis en train de valoriser le tissu en soie. Je me suis inspiré du style Nelson Mandela, il s'habillait souvent en soie. Je propose ça à mes clients. Le tissu en soie vous met à l'aise en toutes saisons, que ça soit en saison sèche ou en saison des pluies. Personnellement, quand je m'habille en tissu soie, je me sens très à l'aise », a indiqué Ntsindiba Ndoulou Bienvenu.

Il revalorise la soie à travers ses créations vestimentaires. Pour intéresser ses clients potentiels qui sont, entre autres, parents, amis et connaissances, il poste des tenues (chemises, vestes ou vestons en pagne pour les femmes, smokings et demi-Dakar pour les messieurs) sur des réseaux sociaux : WhatsApp, Instagram, Facebook... Ils sont posés sur des mannequins. Des tenues que les Congolais de la diaspora commandent lorsqu'ils se marient en France, certains sont obligés de se déplacer pour Brazzaville pour s'en procurer.

Fils d'un maître couturier de renom appelé Calva, Bienvenu bénéficie d'un atout majeur. Il prend régulièrement part à des expositions. Il a participé en 2004 à un défilé de mode organisé à Pointe-Noire par une agence de voyage et de tourisme, à une exposition organisée par Samba Toyo, journaliste et promotrice d' Afric Contact en partenariat avec le ministère de l'artisanat en 2009.

Il reste confiant en l'avenir et espère aller au-delà des frontières. Contrairement à son montor, Calva fils nourrit des grandes ambitions afin de mieux s'imposer. Aussi compte-t-il ouvrir sa propre maison de couture dans un proche avenir.

Two Pac Shalai a été rodé dès le bas âge dans la couture par son père Calva. Pendant les grandes vacances, il le récupérait et l'initiait à la couture. Il n'a jamais été chez un membre de famille de ses parents géniteurs pour y passer des vacances comme les autres de sa génération qui bénéficiaient de ce privilège. Son père pensait le garder auprès de lui dans l'espoir de le remplacer un jour. Comme qui dirait « Tel père, tel fils ». Depuis là, il n'a jamais quitté l'atelier de son père. Sa conviction reste indéniable et constante car le métier nourrit son maître. Il conclut en appelant les jeunes à combattre l'oisiveté. Il lance alors un appel à ces derniers de se rapprocher de lui pour apprendre la couture et de devenir des couturiers de sa trompe dans les années à venir.