Congo-Brazzaville: Stéphane Pascal Migolet - « Nous sommes là pour représenter le Congo au niveau mondial »

interview

Stéphane Pascal Migolet, alias Starnager Mig'gass, est un manager artistique congolais qui travaille présentement avec trois artistes : A6 produit par Sony Music France et le deuxième, Marvin M'vila, par CJM Production, une maison de production française et un troisième qui n'est pas encore bien connu du public, N'zo. Il nous révèle non seulement le travail immense qu'il réalise pour la promotion de ces artistes désormais habitués de grands podiums, mais aussi sur l'intérêt de soutenir ces talents qui représentent le Congo au niveau mondial.

En quoi consistent exactement ces productions ?

Nous avons un contrat de production avec A6 qui remonte déjà à trois ans assis sur quatre albums où il faudra lever l'option à chaque fois. La première option a été déjà levée, l'album est fini. Il sort courant 2019. Le titre est Jeunesse. C'est un album de douze titres dont trois extraits sont déjà disponibles : Dingue, l'Invité n'invite pas et Garde le sourire. Il y a un quatrième qui va suivre en collaboration avec MC One le jeune rappeur ivoirien, le titre est Mokobé. Il y a Marvin M'vila aussi dont la première option a été aussi levée. Le titre de son opus est Cocktail musical. Le premier extrait qui vient de sortir annonce déjà les bonnes couleurs. Le dernier est N'Zo. Avec lui, on est en local, sur des singles. Nous préparons un troisième single qui sortira au mois d'août prochain.

Comment managez-vous tout ce monde ?

Nous nous servons pour l'instant de l'Internet avec les réseaux sociaux, parce que les discussions, les contacts se font via Internet. Le plus grand travail c'est sur les réseaux sociaux des artistes. En tant que community manager, je m'arrange à bien les présenter sur ces réseaux, essayer de bien les suivre et mieux communiquer afin d'attirer des personnes et d'autres maisons de productions qui peuvent s'intéresser à eux. Je fais également un travail de proximité et veille à ce qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Au finish, se battre pour leur trouver des contrats de production scénique.

Ces artistes musiciens que vous proposez aux mélomanes, sont-ils déjà connus ?

Quand j'ai commencé à travailler avec le groupe A6, ils étaient déjà connus au niveau national et international. J'ai vu des vidéos remontant à des années antérieures dans lesquelles le public dansait leur titre Mokosa ; un premier titre qui les a fait connaître en France. Marvin M'vila avait déjà un titre que les jeunes connaissent bien « Tala Mbasse » avec DJ Bookson. Mais N'zo c'est quelqu'un qui n'est pas connu et que nous essayons d'imposer sur le marché de disques. Les gens vont apprendre à les connaître. Il y a du talent.

Etes-vous sûr de ce que vous dites ?

Effectivement. Je dirai même que ce sont des bêtes de scène. Récemment à Brazza festival, ils ont marqué leur présence scénique. Ce sont des véritables monstres. Il y a Marvin qui fait de la musique un peu douce. Ils se tiennent bien sur scène. Il faut seulement que les gens viennent pour les soutenir afin qu'ils fassent encore mieux.

Etes-vous satisfait du travail que vous faites pour les artistes musiciens congolais ?

Dire que nous sommes satisfaits, c'est très lourd. Nous sommes contents de ce que nous faisons pour l'instant. La satisfaction sera totale quand nous auront atteint les objectifs avec ces trois là. Juste après nous changerons de vague. Nous sommes là pour représenter le Congo au niveau mondial.

Est-ce qu'il y a des contrats de production avec ces artistes ?

Je vous annonce que A6 sera en fin août en tournée africaine. Il se produira en Côte d'Ivoire, en RD Congo, au Ghana, au Benin et au Togo. Il est aussi prévu dans cette tournée le Cameroun et le Gabon. Et Marvin M'vila est déjà en tournée locale. Juste après, il commencera par Brazzaville puis s'en suivra le départ pour Pointe-Noire, Dolisie, Kinshasa, Lubumbashi et Matadi. Il annoncera cela sur les réseaux sociaux.

CJM production organise un jeu de concours sur Marvin M'vila. Qu'en est-il ?

C'est un jeu de concours très simple. Il suffit d'aller sur youtube. Vous tapez Marvin M'vila pas sans toi. Quand vous voyez le clip, vous liker (aimer) le clip, vous vous abonnez à la chaîne, vous ajoutez un commentaire et vous partagez le lien. Celui qui va gagner les 50 mille FCFA, c'est celui qui a commenté et beaucoup partagé la vidéo. Les résultats seront proclamés le 1er août prochain.