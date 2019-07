Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Denis Sitou Boumba lance D'rish, une marque de vêtements made in Congo

Installée à Pointe Noire depuis quelque temps, D'rish est une marque congolaise spécialisée dans la production vestimentaire (T-shirt, jogging, casquette, chemises ainsi que les polos). À l'image de plusieurs start-up émergentes, cette structure valorise la créativité congolaise grâce à ses productions.

Disponibles de couleurs diverses, les produits de la marque D'rish donne l'air d'une invention issue de grandes industries vestimentaire du monde, et pourtant tout part de la ville océane. Ces genres de création originale prouvent à suffisance comment la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier, chacun dans son domaine, tente soit peu de produire de la valeur ajoutée. «Les produits de D'rish peuvent être portés par tous et ils privilégient toutes personnes qui desirent se distinguer puisque notre marque est unique au monde. Nos productions n'ont rien à envier par rapport aux grandes maisons du fait qu'elles sont attrayantes, durables et commodes », a précisé Denis Sitou Boumba.

A cause d'une demande de plus en plus croissante, cette structure collabore désormais avec certaines entreprises basée à l'extérieure du pays afin de diligenter sa production. A travers sa jeune pousse, ce Congolais souhaite rénover la culture vestimentaire congolaise car il pense que le Congo est le pays de la Sape, mais les Congolais ne sont pas souvent habillés par les marques locales.

S'inspirant des allures vestimentaires de son grand-père aux fins de créer sa start-up, Denis Sitou Boumba estime que D'rish est fera les beaux temps de la mode congolaise. « Dans cinq ans, la marque D'rish sera le numéro 1 dans mon pays , en Afrique et pourquoi pas être une référence dans le monde de la mode », a-t-il estimé, avant de demander aux jeunes porteurs de projets de ne jamais baisser les bras. « J'incite tous les grands rêveurs comme moi à sortir de leur cocon pour enfin réaliser leurs rêves. Il faut rêver grand pour réaliser de grandes choses», a-t-il conclu.