Afrique: CAN 2019 - Le succès malgache, pas le fruit du hasard selon Ahmad Ahmad

Madagascar, lors de la CAN 2019, a apporté un vent frais à la compétition. Pas attendus, les Barea ont supris plus d'un en se hissant aau stade des quarts de finale.

Dans un entretien avec le site malgache Midi-madagasikara, le président de la CAF et ancien président de la Fédération Malgache a parlé du succès des Zébus. A en croire ses propos, c'est un travail de longue haleine.

Réussite des Barea à la CAN 2019

« Le parcours des Barea à la CAN 2019 était un immense succès. Mais là encore, le succès n'est pas venu tout seul car c'est le résultat d'un travail qui s'est fait depuis des années. C'est un travail de groupe qui s'est fait par étape, pratiquement depuis 2005 où a débuté la formation de certains joueurs des Barea, puis on est passés par le championnat d'Afrique des moins de 17 ans et la COSAFA Cup des moins de 20 ans. Et puis, il y a bien évidemment l'apport des joueurs évoluant en Europe », a expliqué l'actuel président de la CAF.

« Vous savez, on m'a souvent reproché de bloquer le recrutement des joueurs dans des équipes de la région océan Indien. Effectivement, j'ai orienté les joueurs vers l'Europe, quitte à débuter en 3e division, avant d'évoluer progressivement. Le résultat, on a eu cette CAN 2019 très réussie. Et ce grâce également à l'appui du coach Nicolas Dupuis, qui a fait beaucoup de choses pour le football malgache », a-t-il ajouté.

L'appui des acteurs majeurs

Selon l'ancien président de la Fédération Malgache, tous les acteurs doivent conjuguer leurs efforts pour maintenir les Barea au sommet.

« Vous savez, la réussite ne se limite pas uniquement à cette victoire. Il faut aussi garder en tête que la défaite fait partie du foot. Ceci étant, il faut continuer cette bonne gestion du foot et y impliquer tout le monde : la Fédération, l'Etat, le secteur privé, mais aussi la presse sportive, qui est un élément indispensable du processus car si on est bien soutenu par les médias, on peut réussir», a-t-il conclu.

Pour sa première participation à une phase finale de la CAN, Madagascar a créé la sensation. Il est sorti leader dans le groupe B, élimine la RDC en 8ès de finale. Mais, les Barea tombent les armes à la main en quarts face à la Tunisie.