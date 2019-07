Cote d'Ivoire: TNT - 60% de la population couverte d'ici à fin 2019, selon le ministre Sidi Tiémoko Touré

A la conférence de presse « Les rendez-vous du gouvernement », du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), le 25 juillet 2019 à Abidjan, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, a affirmé que la Télévision numérique terrestre (TNT) va atteindre 60% de la population d'ici à fin 2019.

« La TNT est disponible à Abidjan depuis février 2019, avec une couverture d'environ 25% de la population.

La mise en service de six autres centres émetteurs permettra d'atteindre une couverture de 60% de la population à la fin de cette année et 100% au 17 juin 2020, date prévisionnelle de l'extinction du signal analogique. », a indiqué Sidi Tiémoko Touré.

Il a rappelé les mesures prises par l'Etat pour une meilleure pénétration de la TNT auprès des populations.

Il s'agit, entre autres, de l'interdiction d"importation des équipements non compatibles à la norme retenue pour la TNT, l'homologation du kit de réception, l'importation libre et l'exonération de droits de douanes et de TVA du kit de réception, ainsi que son plafonnement.

Selon le ministre, toutes ces actions contribuent à accompagner substantiellement les ménages les plus défavorisés, afin de permettre à tous de bénéficier de la nouvelle technologie.

Il est aussi prévu le lancement de RTI 3 et la disponibilité de quatre nouvelles chaînes de Télévision (Life TV, NCI, 7Infos) et de deux opérateurs de bouquet payants (TELENUM et STARTIMES), à partir de septembre 2019 sur le réseau TNT.

L'antenne et le décodeur de la TNT coûtent respectivement 6 000 FCFA et 10 000 FCFA. Les demandeurs peuvent aller sur le site de la Société Ivoirienne de Télédiffusion (SIDT) www.sidt.ci pour plus d'informations.