Algérie: Zidane bientôt chez les Fennecs d'Algérie ?

Non, il ne s'agit pas de Zinédine Zidane mais du fils de l'actuel entraîneur du Real Madrid : Luca Zidane.

Luca Zidane intéressé par la sélection algérienne

À en croire les informations, le fils de Zinedine Zidane, Luca Zidane, a exprimé son désir de jouer pour l'équipe nationale algérienne au lieu de la France. C'est en tout cas ce que croit savoir le site algérien competition.dz, qui s'appuie sur la concurrence qui entoure Zidane pour franchir les portes de l'équipe de France, lui qui ambitionnerait de participer au Mondial 2022 au Qatar.

Si Luca Zidane a accepté de quitter le Real Madrid pour échapper à s'émanciper de Thibault Courtois et Keylor Navas et ainsi jouer davantage, c'est notamment pour s'affirmer en sélection nationale. Or, là aussi, la concurrence est rude entre Hugo Lloris, Steve Mandanda et la future génération représentée par Alphonse Areola et Benjamin Lecomte. Une situation qui ferait réfléchir le jeune gardien et pourrait faire pencher la balance en faveur des Fennecs. En effet si les gardiens champions d'Afrique, Mbolhi et Doukha, respectivement âgé de 33 et 32 ans, quittent la sélection dans les prochains mois, le fils de Zizou pourrait postuler pour devenir le portier des Verts.

Vainqueur de l'Euro U17 en 2015 avec les Bleuets

En ce qui concerne ses apparitions internationales, Luca a figuré dans les équipes françaises des moins de 16 ans, des moins de 17 ans, des moins de 18 ans, des moins de 19 ans et des moins de 20 ans. Vainqueur de l'Euro U17 en 2015 avec les Bleuets, Luca Zidane pourrait donc rapidement trouver sa place dans les cages de cette sélection algérienne mais devrait probablement se laisser encore du temps avant de la préférer définitivement à l'Equipe de France.

Né en France d'un papa franco-algérien, Luca Zidane est elligible pour évoluer avec les Fennecs, mais l'histoire glorieuse de son illustre papa sous le maillot de l'équipe de France, risque de peser bien lourd dans la balance.