Algérie: Panel des personnalités appelé à conduire le dialogue national inclusif (BIO-EXPRESS)

Alger — Le Panel de personnalités appelé à conduire le dialogue national inclusif est composé de figures représentatives, issues de différents horizons et cumulant de longues années d'expérience chacune dans son domaine d'activité.

Ce panel est composé de MM. Karim Younès, Lalmas Smaïl, Lazhari Bouzid, Abdelwahab Bendjelloul, Benaïssa Azzedine et Mme Benabbou Fatiha.

- Karim Younes: âgé de 71 ans et ancien président de l'Assemblée populaire nationale (APN) de 2002 à 2004, il est écrivain, homme politique.

Il est titulaire d'une licence en littérature française et a occupé plusieurs hautes fonctions, notamment secrétaire d'Etat et ministre de la Formation professionnelle.

Après son retrait de la vie politique, Karim Younès a consacré son temps à l'écriture en publiant des ouvrages sur l'histoire de l'Algérie.

- Fatiha Benabbou : elle est titulaire d'un doctorat d'Etat en droit public et professeur universitaire. Spécialiste en droit constitutionnel, elle est auteure de deux ouvrages: "Droit parlementaire algérien" et "Introduction au droit constitutionnel" ainsi que de nombreux articles publiés dans des revues et communications en Algérie et à l'étranger.

Elle intervient de manière régulière pour éclairer l'opinion publique sur les questions d'ordre juridique et constitutionnelle.

- Smaïl Lalmas : expert en économie et en finance, il est président de l'Association nationale Algérie conseil export (ACE). Lalmas est souvent sollicité par les médias pour apporter des éclairages et des analyses sur la situation économique et financière du pays.

- Bouzidi Lazhari : ancien membre du Conseil de la nation, Lazhari est un constitutionnaliste et professeur de droit constitutionnel à l'Université de Constantine.

- Azzedine Benaissa : âgé de 52 ans, il est professeur universitaire à Tlemcen. Il est membre actif dans le mouvement associatif.

- Abdelwahab Bendjelloul : âgé de 49 ans, il est syndicaliste dans le secteur de l'éducation nationale. Membre de plusieurs associations à Touggourt (wilaya de Ouargla) et membre actif de la société civile.