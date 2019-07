Soudan: Parti Umma met garde contre le prolongement de négociation entre le CMT et les FDLC

Khartoum — Le Parti Umma pour la Réfome et le devéloppement a mis en garde contre les conséquences du prolongement des négociations entre le Conseil Militaire de Transition (CMT) et le s Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC) sur les établissements de l'Etat.

Il a affirmé que cela pourrait encourager les aspirants et les aventuriers qui veulent prendre le contrôle de la révolution par le biais de coups d'État.

Le secretaire general du Parti, Adam Ibrahim a appele dans une declaration a SUNA, le CMT et les FDLC a renforcer la confiance entre eux et a supprimer les precedentes evenements comme ceux-ci de Ramadan et du sit-in.

Adam a souligné que l'objectif du conseil militaire et des forces de liberté et de changement est le changement politique et la stabilité, le problème économique, la paix et la sécurité dans la phase suivante, ainsi que l'intérêt national doit etre au-dessus de tous les intérêts.