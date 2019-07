Cote d'Ivoire: Appui aux médias - L'aide publique évaluée à 9 milliards de FCFA de 2009 à 2018

Invité de la 7è édition de « Les rendez-vous du gouvernement » organisée par le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale (CICG), le 25 juillet 2019 à Abidjan, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, a indiqué que l'aide publique à la presse, cumulée de 2009 à 2018, s'élève à environ 9 milliards de FCFA.

« L'aide publique de l'Etat, de 2009 à 2018, s'élève, de façon cumulée, à environ 9 milliards de FCFA, dont 700 millions de FCFA pour le financement de la formation et des études, 6 milliards de FCFA affectés aux subventions et dons et 2,5 milliards de FCFA constitutifs d'un fonds de garantie des emprunts bancaires », a déclaré Sidi Tiémoko Touré.

Selon le ministre en charge de la Communication et des Médias, le Fonds de soutien et de développement de la presse (FSDP) a ainsi financé le renforcement des capacités managériales des chefs d'entreprise, encouragé l'innovation et la modernisation et subventionné les entreprises de presse.

Le FSDP a également apporté son appui à la création de la Mutuelle sociale des Médias (MS Média) pour une meilleure politique sociale en faveur des journalistes et professionnels de la communication.

Cette mutuelle, a-t-il expliqué, couvre 80% des dépenses médicales de ses adhérents. Ceux-ci disposent aussi d'un fonds de solidarité lors des évènements heureux ou malheureux.

Sidi Tiémoko Touré a, par ailleurs, annoncé qu'un projet de décret élargissant les champs d'intervention du Fonds a été déposé au secrétariat général du gouvernement.