Cote d'Ivoire: Université de Cocody - 325 agents du Crou-A1 célébrés

Le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1 (crou-A1) a honoré ses agents le mercredi 24 juillet, au forum de l'Université de Cocody, à l'occasion de la fête couplée des mères et des pères.

Plusieurs lots ont été offerts aux différents agents. C'était en présence du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan Robert Beugre Mambé, de Mme Fatima Solange Mabri, marraine de la cérémonie.

A cette occasion, l'épouse du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a relevé le caractère de l'évènement qui, selon elle, s'inscrit dans la continuité de la fête des mères et des pères, un moment privilégié pour chacun de marquer son attention à son conjoint, conjointe et son père ou mère ou alors à un ami qui compte pour lui.

"Cette journée spéciale qui vous est dédiée, nous offre l'occasion de vous honorer parce que non seulement vous donnez la vie, mais vous avez la lourde charge d'éduquer vos progénitures," a-t-elle mentionné.

Avant de s'engager à accompagner les braves mamans pour leur autonomisation afin que, celles-ci s'épanouissent dans la cellule familiale, gage de cohésion et d'une paix sociale durable.

Tout en les exhaussant au travail, la présidente de la fondation solidarité pour tous, a offert une somme de 500. 000 Fcfa, 50 tirs-shorts, 25 complets de pagnes à ses filleuls.

Pour Beugre Mambé, ces moments de réjouissance témoignent de l'amour profond des uns et des autres qui cadre avec la paix, la solidarité, l'union et la fraternité gage de la réconciliation et du vivre ensemble prônés par le Président Alassane Ouattara.

"Je félicite la direction du crou-A1 avec à sa tête Blé Guirao pour cette belle initiative, cela témoigne de l'amour du prochain, l'amour d'un travail bien fait pour les œuvres qui aboutissent à la paix et à la stabilité au sein des familles.

Car honoré papa et maman, cela pourrait donner une longévité selon les saintes écritures", a souligné le gouverneur. A son tour, il a offert la somme de 1 000 000 Fcfa en guise d'accompagnement.

Visiblement heureux, Blé Guirao directeur du crou-A1 a tenu à remercier les deux personnalités qui ont marqué de leurs empreintes la cérémonie.

Il a également exprimé sa gratitude à l'ensemble de ses collaborateurs aux étudiants membres du cadre permanent d'échange et de concertation (Cpec) qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ses moments de convivialité.