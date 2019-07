Afrique du Nord: Cyclisme/Challenge international du Maroc - Victoire de Youcef Reguigui

Rabat — Le coureur cycliste algérien Youcef Reguigui a remporté la 2e étape du 9e challenge international du Maroc, disputé mercredi, sur une distance de 50 km, avec un temps de 44 mn 55 sec.

La seconde place est revenue à l'Azerbaidjanais Asadov Elchin, tandis que le Sud-africain Klint Hendricks s'est contenté de la 3e place.

"C'est pratiquement une étape atypique que celle disputée mercredi par les coureurs et les organisateurs dans des conditions qualifiées d'extrêmes", a indiqué l'entraîneur national Cherif Merabet à la page facebook de la Fédération algérienne de cyclisme.

Selon la même source, le président du jury et les commissaires en concertation avec les directeurs sportifs des équipes participantes ont décidé d'un commun accord d'arrêter la course avant d'opter pour sa reprise à cause la canicule et des températures vacillant entre 48 et 49 degrés.

"L'étape a été réduite à 50 km après le transbordement des cyclistes sur près de 56 km", a ajouté la même source et d'enchaîner: "Après le départ de la course, nous avons décidé d'attaquer dès le coup d'envoi en raison du vent variable et chaud qui soufflait et pour tenter d'imposer notre rythme. Nous avons aussi opté pour la bordure pour créer des espaces et faire éclater le peloton et c'est ce que nous avons réussi à faire".

La dernière étape se déroule ce jeudi entre : Fkih Ben Saleh - Fkih Ben Saleh sur 140 kms via Kasbah Tadla - Bejaâd - Oued Zem et Retour à Fkih Ben Saleh.