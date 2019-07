Sénégal: Conférence publique sur les maladies non transmissibles, samedi

Dakar — L'Association "Docteur Nakamou" organise samedi une conférence publique sur le thème "Epidémie des maladies non transmissibles, comment le changement de comportement peut- il freiner la menace ?", a appris l'APS.

Cette conférence prévue à partir de 10 heures, à l'auditorium de la Place du Souvenir, entre dans le cadre du "Salon du sport et de la santé", organisée par l'association "Docteur Nakamou", sous l'égide de la mairie de Dakar les 27 et 28 et consacré à la lutte contre les maladies non transmissibles (diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers, maladies pulmonaires chroniques).

La conférence enregistrera la participation de plusieurs spécialistes dont le professeur Abdoul Niang (néphrologue), les docteurs Abdoul Aziz Kassé (cancérologue), Mounir Dia (cardiologue), Mor Diaw (médecin du port), annoncent les organisateurs.

Ils signalent également que le docteur Fathma Guenoune, présidente de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (LISCA), va participer à cette conférence publique.

Une deuxième est prévue le même jour à partir de 15 heures, sur le thème "Santé en entreprise, comment lutter contre la sédentarité et lutter contre les maladies non transmissibles", avec la participation de médecins d'entreprise, indique-t-on de même source.

Cette première édition du "Salon de la santé et du sport", à l'initiative de l'Association "Docteur Nakamou", vise à "sensibiliser la population sur la menace des maladies non transmissibles et de contribuer à leur prévention".