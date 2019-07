Madagascar: IFT - Des bourses d'études en Chine et aux USA pour les étudiants

« Pour un avenir meilleur ». Tel est le leitmotiv de l'Institut de Formation Technique (IFT) qui offre des formations continues et à distance, et ce, au profit des étudiants et des travailleurs.

Ces formations sont habilitées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et reconnues par le ministère de la Fonction publique. Près de 300 jeunes viennent de décrocher leurs diplômes de Licence, de Master 1 et de Master après avoir étudié au sein de l'IFT pendant trois à cinq ans consécutifs. Ils ont choisi les Mentions BTP (Bâtiment et Travaux Publics), Gestion et Management, Informatique, Communication et Journalisme, Droit et Ingénierie de l'Environnement. Ces 300 étudiants sont issus de la 16e promotion baptisée « Meva ». Et grande fut leur surprise lors de leur sortie de promotion qui s'est tenue dernièrement à l'Espace A&C à Ivato. En effet, « votre parrain, en la personne de Ramaherison José dit Maître Gao, a promis d'octroyer chaque année des bourses études en Chine et aux Etats-Unis pour les étudiants de l'IFT », a annoncé le PDG de cet Institut, Andriambolanirina Valisaona.

18 ans d'expériences. Ce parrain n'est autre que le président fondateur de la Fédération du Kung Fu wushu à Madagascar, qui plus est, le président d'honneur du Temple de Shaolin. En revenant sur l'IFT, cet institut a maintenant 18 ans d'expériences en matière de formation des étudiants pour être opérationnels directement aux termes de leur cursus. « Notre Institut vient également de conclure un partenariat avec le centre Arrupe à Faravohitra. Ce qui permettra aux étudiants de se documenter au sein de cette organisation à but non lucratif. L'organisation des conférences ou des séminaires de formation n'est pas en reste », a poursuivi le PDG de l'Institut de Formation Technique.

Nouvelle Mention. Et ce n'est pas tout ! « Suite à un partenariat avec une entreprise chinoise, une nouvelle Mention 'Tourisme et Culture sino-malagasy' sera créée dans deux mois au sein de l'IFT. Les étudiants ayant le diplôme de Licence, et quelque soit leur Mention choisie, peuvent poursuivre leurs formations dans ce domaine pour obtenir le Master », a-t-il enchaîné. Par ailleurs, le Président directeur général de l'IFT a déclaré que la préparation du dossier de demande de création d'une autre Mention Tourisme-Hôtellerie et Voyage, est en cours à l'IFT Antsirabe. « Ce sera fonctionnel à compter de la prochaine rentrée universitaire », a conclu Andriambolanirina Valisaona, lors de cette sortie de promotion de 300 étudiants.