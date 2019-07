Algérie: Bouira lance la 1ere édition du concours du village et quartier les plus propres

Bouira — La première édition du concours du village et quartier les plus propres de la wilaya de Bouira a été lancée par la direction de l'Environnement de la wilaya, a indiqué jeudi le chargé de la communication, Latrache Ladjel.

"Une commission technique composée de représentants des différents secteurs, a été déjà mise sur pied pour diriger ce concours initié par les élus de l'Assemblée populaire de wilaya (APW)", a expliqué M. Latrache à l'APS.

Les inscriptions ont déjà démarré au niveau de la direction de l'environnement et elles se poursuivent jusqu'à la fin du mois d'août prochain, a-t-il ajouté. La même commission a adopté le règlement intérieur de ce concours, et elle sera chargée de visiter et d'inspecter les quartiers et villages candidats à ce concours et d'évaluer leurs dossiers, à partir du 27 octobre prochain.

Selon les détails fournis par la directrice de l'environnement, Mme Djouhar Hadji Haddadou, les noms des deux villages et des deux quartiers lauréats seront connus en mois de décembre prochain "Les deux villages et quartiers lauréats de ce concours seront connus à partir du 11 décembre prochain à l'occasion de la journée mondiale de la montagne", a précisé Mme Hadji Haddadou.

Pour ce qui est des prix de ce concours, la même responsable a expliqué que l'APW avait décidé de dégager un budget de l'ordre de cinq millions de dinars pour récompenser les deux premiers quartiers (3 millions de dinars pour la première place et deux millions de dinars pour la seconde), ainsi que 8 millions de dinars pour les deux premiers villages (5 millions de dinars pour le premier et trois millions pour le deuxième), a détaillé la directrice de l'environnement.

La même responsable a appelé tous les quartiers et villages désirant postuler à ce concours à formuler et déposer une demande au niveau de la direction de l'environnement, et à remplir la fiche de participation.

"Les participants à ce concours seront notés sur un barème de 100 points" Trois critères pour le quartier le plus propre ont été retenus. Il s'agit du volet de la gestion des déchets avec 30 points, celui de la gestion des espaces verts avec 30 points et enfin de l'état général du quartier avec 40 points", a-t-elle précisé.

Six critères ont également été retenus pour évaluer le village le plus propre. "Ils concernent notamment l'entretien des voies publiques avec 40 points, des places publiques avec 20 points, des fontaines avec 10 points, des cimetières avec 10 points, des lieux de culte et monuments avec 10 points et la gestion des déchets avec 10 points", a souligné la directrice de l'environnement.

"Ce concours a pour objectif d'inculquer la culture de solidarité aux nouvelles générations ainsi que pour promouvoir la culture de préservation de l'environnement dans notre wilaya", a dit la même responsable.