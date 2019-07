Madagascar: Lutte contre l'insécurité - Des véhicules flambant neufs à travers toute l'île pour les forces de l'ordre.

A peine le grand défilé militaire marquant les festivités du 26 juin terminé à Mahamasina, des véhicules flambant neufs des forces de l'ordre ont rejoint leurs unités d'affectation à travers toute l'île.

Une réelle volonté du gouvernement d'épauler le fusil et de viser droit pour contribuer dans la lutte contre l'insécurité, se réjouit le commun des mortels. Des véhicules flambant neufs qui, non seulement font la fierté de ces hommes en treillis dans leurs postes d'attache, rehaussant leur influence, mais aussi et surtout vont essayer de répondre au mieux aux besoins en matériel, dont l'insuffisance se fait cruellement ressentir face à l'étendue des territoires affectés à ces gendarmes, militaires et policiers dans le domaine d'intervention.

Bon père de famille. Ces véhicules flambant neufs, des joyaux que les contribuables devront rembourser, et qui imposent une gestion, en bon père de famille, pour un développement durable. Aussi, ces véhicules, comme le préconisent les concessionnaires, sont soumis à des normes d'entretien qu'il faut bien prendre en compte. De plus, ces véhicules, dans la majorité des cas, sont confrontés à des pistes quasi-impraticables, en brousse. Des moyens financiers conséquents s'imposent et l'Etat doit faire face pour éviter la corruption, une autre forme d'insécurité.