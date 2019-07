Algérie: 248 camions fabriqués en Algérie livrés au profit du MDN et d'entreprises publiques et privées

ALGER- Deux-cent-quarante-huit (248) camions multifonctions de marque Mercedes-Benz produits en Algérie ont été livrés jeudi par la société "SPA SAPPL-MB" de Rouiba au profit de la Direction centrale du Matériel du ministère de la Défense nationale et d'entreprises économiques civiles publiques et privées.

Dans ce cadre, le directeur général de la SPA SAPPEL-MB , Hamoud Tazrouti a signé les deux protocoles de livraison respectivement avec , le représentant de la Direction centrale du Matériel, le Commandant, Mustapha Bourezma et le directeur général de l'Entreprise nationale d'exploitation des mines d'or (ENOR) de la wilaya de Tamanrasset, Samir Bouzar Saidi.

A cette occasion, le Commandant Bourezma a indiqué lors d'une conférence de presse que la Direction centrale du Matériel a "réceptionné ce jeudi un nouveau lot de camions tactiques livrés par la société "SPA SAPPEL-MB", comprenant des camions de transport des troupes Zitro X66 et Zitro X44 et des camions de type X44 ainsi que des camions citernes".

Il s'est dit fière du fait que ces véhicules soient fabriqués à 100% par des compétences algériennes en recourant à des technologies modernes.

Et d'ajouter, "cette opération intervient en concrétisation de la stratégie tracée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) visant à aller de l'avant en terme de professionnalisation de l'ANP, héritier de l'Armée de libération nationale (ALN) et renforcer les capacités de ses unités opérationnelles à travers le développement de l'industrie militaire".

Il a précisé que cette stratégie est en accord avec le programme de la relance économique qui vise, essentiellement, à relancer et redynamiser l'industrie nationale, en général.

A son tour, le Directeur général de l'ENOR de la wilaya de Tamanrasset , Samir Bouzar Essaidi a souligné que son entreprise, située à 500 km à l'ouest de Tamanrasset dans une région sahraouie, a besoin de véhicules de qualité et de techniques de "Mercedes Benz" afin de transporter ses produits et ses travailleurs sur un terrain de sables et de pierres.

Il a affirmé que son entreprise préfère acquérir chaque année, des véhicules de marque " Mercedes", au vu de leur qualité supérieure, outre le fait qu'il soient de production 100 % algérienne.

M.Tazrouti s'est félicité, pour sa part, des efforts consentis par son entreprise pour gagner "la confiance du ministère de la Défense nationale, plus particulièrement, la Direction Centrale du Matériel et de l'ensemble des entreprises économiques nationales", ajoutant que l'entreprise redoublera d'efforts pour couvrir les besoins du marché, et ce à travers l'ouverture de représentation régionales appuyées d'un réseau de concessionnaires agrées.

Il a fait savoir que ce réseau de concessionnaires agrées est actuellement "en cours d'institution" en vue de couvrir 48 wilayas, ajoutant que sa principale mission est la vente du produit et des pièces de rechange, tout en fournissant les services après-vente (SAP).