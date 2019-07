Madagascar: Musée de la photographie de Madagascar - Les Roambinifololahy, « les premières élites malgaches » au XIXe siècle

Après l'intervention de Narindra Ramboasalama sur la « Rizière dans la ville, patrimoine et identité d'Antananarivo », le Musée de la photo, dans son rôle de passeur d'histoire, poursuit sa mission en organisation deux fois par mois une rencontre pour le grand public avec un intervenant, dans le cadre d'un événement appelé « Café histoire ».

Le prochain « Café histoire » se tiendra au Musée de la Photo, à Anjohy, ce samedi 27 juillet, à 10 heures. Cette fois-ci l'intervenant, Rabemanantsoa Rintsamahefa, parlera de la scolarisation et de l'évangélisation à Madagascar au XIXe siècle. Les Roambinifololahy, « les premières élites malgaches », sera le thème développé par cette titulaire de maîtrise en Civilisation. Ayant poursuivi ses études en gestion du patrimoine, au cœur de son engagement pour la culture et le développement, Rabemanantsoa Rintsamahefa est passionnée de l'histoire de l'éducation malgache.

Les Roambinifololahy. Suite au traité conclu entre le Roi Radama Ier et le Gouvernement britannique en 1817, des missionnaires de la London Missionnary Society s'installent à Madagascar, dès 1818 à Tamatave. À la demande du Roi, le missionnaire David Jones ouvre la toute première école en Imerina en 1820 et son collègue, David Griffiths, le fera également un an plus tard. Une troisième école est ouverte par la suite, mais en 1824, les trois fusionnent et donnent naissance au Central College d'Ambodinandohalo où étudiaient les Roambinifololahy, littéralement les « douze garçons ».

Cette appellation qualifiait les douze élèves de la « première classe », que les missionnaires désignaient comme leurs « apôtres », leurs assistants dans la propagation de l'enseignement et de l'Évangélisation en Imerina. Ils constituent les « premières élites », formée au XIXe siècle par les missionnaires britanniques.

Scolarisation et évangélisation du Royaume de Madagascar. Selon Rabemanantsoa Rintsamahefa : « Evangéliser le pays était une priorité des missionnaires de la LMS. De ce fait, ils s'appuyaient sur les Roambinifololahy pour les assister dans la première traduction de versets de la Bible en malgache et dans la diffusion de la religion chrétienne dans les contrées lointaines. En 1835, grâce aux contributions des Roambinifololahy, la première Bible en malgache est imprimée en 1835 ». Aujourd'hui, les écoles et édifices religieux sont les témoins d'un patrimoine architectural conduit par cette scolarisation et l'évangélisation du XIXe siècle.