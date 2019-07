Maroc: Saâd Dine El Otmani - Le monde rural, une priorité pour le gouvernement Redoubler d'efforts pour pallier le manque et résorber le déficit

Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a affirmé, mercredi à Rabat, que le monde rural constitue une priorité particulière pour le gouvernement, eu égard à sa relation avec les conditions de vie d'une grande catégorie de citoyens, qui constitue 39,6% du total de la population du Maroc.

Présidant la deuxième session des travaux de la Commission interministérielle permanente pour le développement de l'espace rural et des zones montagneuses, il a indiqué dans son allocution d'ouverture que l'attention portée au monde rural avait constitué l'un des piliers des politiques gouvernementales successives, notant que le développement rural et la protection des zones montagneuses font partie des domaines à dimension verticale, nécessitant une intervention multisectorielle et une coordination entre différents programmes, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Saâd Dine El Otmani a souligné que l'intérêt du gouvernement envers ce chantier important s'inscrit en droite ligne de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure le monde rural et les zones montagneuses, ainsi que leur population et en application des dispositifs du programme gouvernemental relatif au développement rural et au soutien de l'équilibre spatial.

Le chef du gouvernement a, par la suite, rappelé quelques indicateurs positifs réalisés, notamment les infrastructures de base dont le monde rural a bénéficié, ainsi que l'accès aux services sociaux, et ce grâce aux programmes d'envergure destinés au monde rural, tels que le taux élevé d'approvisionnement en eau, qui a atteint 97% en 2018, l'augmentation de l'électrification rurale à 99,93% en 2019, ainsi que le taux de 80% d'accès aux routes de la population rurale.

Malgré ces indicateurs positifs, plusieurs attentes demeurent encore présentes, a insisté M. El Otmani, appelant à redoubler d'efforts pour pallier le manque et résoudre le déficit, et ce en accélérant la réalisation des infrastructures et consolider l'accès de la population du monde rural et des zones montagneuses aux services publics vitaux.

Il a, dans ce sens, mis en avant l'importance de la mise en œuvre du mécanisme de gouvernance centrale représenté par la Commission interministérielle permanente pour le développement de l'espace rural et des zones montagneuses, tout en couvrant tous les programmes qui y sont en relation, garantir la participation effective des élus et prendre en considération les observations et les recommandations des institutions nationales, le tout pour élever le niveau des performances.

Il a également appelé à établir des rapports sur l'impact des programmes et projets réalisés sur les situations sociale et économique de la population et à mettre à jour la stratégie adoptée à la lumière des résultats obtenus après l'adoption de l'approche participative réclamée par S.M le Roi, comme étant une condition nécessaire au succès de cet atelier national.

L'ordre du jour de la deuxième session de la Commission interministérielle permanente pour le développement de l'espace rural et des zones montagneuses a été marqué par la présentation du Programme de réduction des disparités spatiales et sociales 2017-2023 et le bilan des programmes d'action annuels au titre des années 2017 et 2018, ainsi que le programme d'action de l'année 2019.