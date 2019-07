Congo-Brazzaville: Bassin du Congo - Les décideurs sensibilisés aux problèmes de gestion des eaux partagées

Un atelier technique de sensibilisation de haut niveau à la gestion intégrée des ressources en eaux partagées du Bassin du Congo s'est tenu les 23 et 24 juillet à Brazzaville.

Organisé à l'initiative de la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (Cicos), la rencontre avait pour objet de présenter ces instruments aux directeurs généraux des administrations et sociétés publiques intervenant dans le secteur de l'eau pour qu'ils se l'approprient afin d'assurer un développement harmonieux des projets relatifs aux ouvrages hydrauliques réalisés dans le bassin du Congo.

En lançant cette initiative depuis 2013, la Cicos veut se conformer au droit international de l'eau, lequel est porteur des solutions collectives aux problèmes de gestion des eaux partagées. Ce droit se caractérise premièrement, entre autres, au niveau global par les conventions de l'eau d'Helsinki de 1992 et la Convention de New York de 1997 sur les cours d'eau internationaux ; deuxième au niveau régional par la convention pour la prévention des conflits liés à l'utilisation des ressources en eau partagée en Afrique ; et enfin, troisième, au niveau national par la plateforme que les Etats membres ont organisée pour mettre en place la Commission internationale du bassin du Congo (Cicos) en lui donnant le mandat de la gestion intégrée des ressources en eau partagée du bassin du Congo.

Après échange de vues, les participants ont retenu trois recommandations par rapport au Manuel dans le cadre de son appropriation par les politiques et les décideurs : lancer le cas test du mécanisme de notification pour en évaluer l'efficacité, les durées de différentes phases et les coûts ; mener une réflexion sur le financement dudit mécanisme avec l'implication de tous les acteurs, en collaboration avec la Cicos ; accélérer l'harmonisation des procédures d'Evaluation environnementales et sociales (EES).

Signalons que l'ouverture de ces assises a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Yannick Lionel Nkodia, en présence de la secrétaire générale de la Cicos, Judith Enaw Efundem Agborn.