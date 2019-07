Congo-Brazzaville: Biso na Biso - Bientôt la 3e édition dans la ville océane

L'évènement culturel qui va se tenir du 29 au 31 août met à l'honneur, cette année, la mode africaine.

Organisées par l'association culturelle Cercle des jeunes artistes créateurs, les retrouvailles seront marquées par des rencontres et des échanges entre agences de mannequinnat, individualités et férus de la mode africaine du Congo, du Cameroun, du Mali et du Sénégal. Le défilé de mode, la projection du concours de photos, l'exposition et vente des articles et la soirée de gala sont les différentes activités prévues à cet effet.

Biso na Biso African Beauty International est un rendez-vous culturel qui a pour objectif de valoriser la beauté africaine à travers les tenues traditionnelles. Il promeut aussi les créations des stylistes et facilite les jumelages internationaux entre stylistes et mannequins. Biso na Biso met en lumière les repères identitaires contemporains de la mode sur le continent. Il développe aussi la cohésion sociale entre les différentes communautés étrangères et les natifs de cette cité cosmopolite autour du vivre ensemble.

Le défilé de mode en plein air sur l'esplanade de la gare ferroviaire, le 29 août, ouvrira la série des activités qui se poursuivront à l'Orchidée. La soirée de gala le 31 août à l'hôtel Hilton Double Tree clôturera l'évènement.

Au nombre des stylistes participants, il y a Mauriane, Me Alix, Barcelone, Aka Business, HK (Congo), Ines Gonche (Cameroun), Me Sow (Sénégal), Traoré Vachero (Mali). Tous auront à cœur de vulgariser la diversité culturelle et le dialogue des cultures entre les citoyens dans la ville océane. Un moment privilégié de partage autour d'un brassage culturel entre stylistes et mannequins de différentes nationalités tant sur le plan artistique que des relations humaines. Biso na Biso contribue au rayonnement culturel de la ville de Pointe-Noire en particulier et du Congo en général.