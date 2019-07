Congo-Kinshasa: Kasaï - Guy Mafuta Kabongo sensibilise son fief de Tshikapa au vivre ensemble

Le député national en vacances parlementaires a appelé ses frères et sœurs de cette partie du pays à la paix, l'unité et la sécurité des communautés et peuples pour le développement de la province du Kasaï.

Dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national, Guy Mafuta Kabongo, a organisé le 24 juillet dans son fief de Tshikapa un point de presse élargi à la population de cette partie de la province du Kasaï.

À cette activité tenue dans le temple de l'Église La Gloire, dans la commune de Kanzala, Guy Mafuta Kabongo a réuni plusieurs centaines de personnes venues de tous les coins du chef-lieu de la province. L'élu du territoire de Tshikapa a, à cette occasion, émis le vœu de voir toutes les communautés et peuples du Kasaï vivre dans la paix, l'unité et la sécurité pour le développement de la province. « J'ai toujours pensé pour le développement de notre province. Sans la paix rien ne peut décoller, sans la paix, la province ne peut pas se développer. Dans la violence, on ne gagne rien, mais dans la violence tout le monde perd quelque chose », a-t-il dit. Quand je parle de la paix, a poursuivi le député, je vois encore la justice. Lorsqu'il n'y a pas de justice, il y a frustration et quand il y a frustration, la province ne peut pas avancer.

Un plaidoyer pour un traitement équitable

Le député national a également lancé un appel pour un traitement équitable de tous dans son fief. Même dans la Fonction publique, a-t-il affirmé, tout le monde doit être traité conformément à la loi, donc la Fonction publique doit être apolitique. « J'ai toujours réfléchi sur la question de nos communautés. Bref, nous devons être unis pour le développement de notre province », a déclaré Guy Mafuta.

Installation d'un bureau local de relais parlementaire à Tshikapa

Précédemment, le député national a, avant cette rencontre, promis d'installer un bureau parlementaire dans son fief. Pour Guy Mafuta kabongo et les habitants de Tshikapa, en effet, c'est une nouvelle innovation apportée dans la coutume parlementaire au Kasaï.

Ce bureau de relais parlementaire aura comme mission de recueillir tous les desiderata et doléances de sa base. Le plus important, a expliqué le député, est de savoir ce qui se passe chez nous parce que le député est nourri par l'information qu'il reçoit de sa base. « C'est cimenter cette relation, être en permanence avec ma base et aussi installer un bureau local de relais par lequel je serais informé en permanence de tous ce qui se passe pour mieux faire mon travail », a-t-il mentionné.