Congo-Brazzaville: Commune de Brazzaville - Guy Marius Okana réceptionne du nouveau matériel d'assainissement

Le 1er adjoint au maire de Brazzaville a réceptionné le 25 juillet à l'hôtel de ville, des mains du président de la Fondation Brasseries du Congo (Brasco), Joseph Niama, un don de matériel d'assainissement.

Destiné au nettoyage des caniveaux, au balayage et au ramassage des ordures, ce matériel est essentiellement composé de pelles, râteaux, brouettes, fourches, bottes, gants ainsi que de balaies brosses.

Le nouveau matériel va renforcer les capacités de la commune de Brazzaville à assainir les quartiers et autres endroits stratégiques. « La Fondation Brasco vient en appui aux actions citoyennes. Elle intervient dans les domaines de l'éducation, la santé et l'environnement, répond à votre appel pour vous offrir ce matériel », a indiqué Joseph Niama.

Outre la commune de Brazzaville, la Fondation Brasco a recemment équipé les communautés urbaines d'Oyo, Dolisie et les mairies de Ouenzé, Lumumba à Pointe-Noire ainsi que plusieurs organisations de la société civile pour la collecte et recyclage des déchets. Elle a également déjà organisé ou participé à plusieurs actions dans les domaines de l'environnement et de l'éducation en vue de la protection de l'environnement.

« Nos casiers plastiques en mauvais états sont broyés et renvoyés pour un recyclage. Nous soutenons une association locale pour collecter les déchets plastiques afin de les broyer et les transformer en pavés », a ajouté la Fondation Brasco.

Le geste généreux à la mairie incite à l'améliorations des conditions de vie des citadins et surtout l'accélération du processus d'assainissement en cette période de saison sèche. « Les mois d'août et septembre sont pour nous retenus comme mois de curage de caniveaux et de dragage des lits des rivières qui traversent la ville de Brazzaville pour mettre certains quartiers à l'abri des inondations répétitives. Notre souhait est la lutte contre les sacs, sachets et les plastiques. Cette lutte va se poursuivre sur l'ensemble de Brazzaville », a indiqué Guy Marius Okana.

Pour contribuer à l'assainissement, le 1er adjoint au maire de Brazzaville espère bénéficier de l'appui des associations juvéniles et, avec ces organisations, il s'agira aussi, a-t-il précisé : « de transformer des bouteilles plastiques en pavés qui permettront d'aménager les rues et avenues de notre ville capitale ».