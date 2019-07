Congo-Kinshasa: Lutte contre Ébola - La Banque mondiale se mobilise

L'institution monétaire vient d'annoncer officiellement la mobilisation de 300 millions de dollars américains supplémentaires pour contrer l'épidémie.

Dans un communiqué datant du 24 juillet, le Groupe de la Banque mondiale (BM) annonce qu'il vient de mobiliser jusqu'à 300 millions de dollars américains pour accroître son soutien à l'intervention mondiale en cours contre l'épidémie d'Ebola dans le pays. Il décide ainsi de réagir promptement après la dernière sonnette d'alarme de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la flambée actuelle de la maladie à virus Ebola. « Elle constitue une urgence de santé publique de portée internationale », s'est alarmée l'OMS.

Selon la BM, il faut prendre des mesures urgentes pour endiguer l'épidémie d'Ébola qui « anéantit des vies et détruit des moyens de subsistance en RDC ». Sur le terrain, insiste-t-elle, « les populations et les agents de santé qui se trouvent en première ligne face à cette épidémie ont urgemment besoin de recevoir davantage d'aide et de ressources de la part de la communauté internationale pour empêcher cette crise de s'aggraver à l'intérieur et de se propager à travers les frontières ».

Par rapport à la nature du financement, il s'agit globalement d'une enveloppe de 300 millions de dollars américains sous forme de dons et crédits. « Elle sera financée en grande partie par l'Association internationale de développement de la BM et son Mécanisme de réponse aux crises conçu pour aider les pays à affronter des crises sévères et à se repositionner sur leur trajectoire de développement durable ». Selon les précisions du communiqué, le montage du financement va couvrir particulièrement les zones sanitaires touchées par Ébola. « Il s'agit de permettre aux pouvoirs publics, à l'OMS, à l'Unicef, au PAM, à l'OIM et tant d'autres intervenants de renforcer leurs interventions sanitaires de première ligne, de mettre en œuvre des programmes de rémunération en espèces du travail pour soutenir l'économie locale, de renforcer la capacité de résilience des populations touchées et de juguler la propagation de ce virus mortel ».

Enfin, le financement acquis constitue, en proportion, environ la moitié des besoins prévus dans le quatrième plan de riposte stratégique. Sa finalisation par le gouvernement de la République et un consortium international de partenaires est arrêtée pour la semaine prochaine, a-t-on appris. Pour la BM, c'est son deuxième financement après les 100 millions de dollars américains décaissés depuis août 2018 par l'institution de Bretton Woods et le Mécanisme de financement d'urgence en cas de pandémie.