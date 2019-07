Congo-Kinshasa: Basket-ball/AfroCan 2019 - La RDC a accédé à la demi-finale

La RDC réalise un tournoi exemplaire à l'AfroCan, nouvelle compétition de basket-ball de la Fiba/Afrique. Les Léopards ont réussi à se hisser en demi-finale après des précieuses victoires contre le Kenya, le Nigeria et le Tchad.

Les Léopards basket-ball de la République démocratique du Congo (RDC) effectuent une sensationnelle première édition de l'AfroCan, compétition de la Fédération international de basket-ball (Fiba)/Afrique réservée aux sélections nationales composées des basketteurs évoluant sur le continent africain. Et cette édition pilote est organisée au Mali.

Après avoir battu le Kenya (82 points à 65) et Nigeria (81 points à 55) en phase des groupes, les basketteurs congolais sont venus à bout, le mercredi 24 juillet à Bamako des Sao du Tchad par 67 points à 60 au terme d'une rencontre très disputée, obtenant leur qualification pour les demi-finales de ce tournoi continental. La RDC a dominé le premier quart-temps par 21 points à 19, avant de perdre le deuxième par 14 points à 17, menant cependant à la mi-temps par 35 points à 33. C'est aux deux derniers quart-temps que les poulains du coach Charly Buzangu ont fait le forcing pour remporter la partie, 16 points à 10 au troisième quart-temps et 16 points à 14 au quatrième et dernier quart-temps. L'on rappelle que le Tchad a battu l'Égypte pour se hisser en quart de finale.

L'adversaire de la RDC en demi-finale est de taille, l'Angola. Les Palancas Negras d'Angola ont défait les Fennecs d'Algérie par 82 points à 69. Et cette demi-finale devrait se jouer ce même jeudi 25 juillet aux environs de 21 heures (heure de Bamako) au Palais des sports Salamutu Maiga de Bamako. Signalons que les douze basketteurs de la RDC à cette compétition sont Maxi Shamba, Alex Ramazani, Jonathan Banza, Rolly Fula, Freddy Kalama, Eric Kibi, Patrick Mokiango, Arsène Mbav, Evariste Shonganya, Emmanuel Katshova, Pitshou Kambuyi et Jordan Sakho. Rappelons que douze pays ont été au départ de cette première édition de l'AfroCAN à Bamako, notamment l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée, le Kenya, le Maroc, le Nigéria, le Tchad, la Tunisie, la République démocratique du Congo et le Mali, pays hôte de la compétition.

AfroCan ?

L'on note que l'AfroCan est la nouvelle compétition créée par la Fiba/Afrique réservée aux équipes nationales africaines composées des basketteurs évoluant sur le continent. « L'idée de créer cette compétition trouve son origine dans la décision prise de ne faire jouer le Fiba AfroBasket que tous les quatre ans au lieu de deux ans comme auparavant. La prochaine édition de cette compétition ne devant avoir lieu qu'en 2021, il s'agissait donc pour Fiba Afrique de chercher à combler le vide qu'allaient subir les équipes nationales durant les quatre années séparant la dernière et la prochaine édition de cette compétition », indique la Fiba/Afrique sur son site web officiel. Dans sa conception, cette compétition donnera l'occasion aux joueurs évoluant sur le continent de se mettre en valeur et d'être à la fois plus performants et plus compétitifs, a-t-on expliqué.