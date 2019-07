Algérie: GICA - Exportation de plus de 390.000 T de clinker les 5 premiers mois de 2019

Alger — Le Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) a exporté plus de 390.000 tonnes de clinker vers des pays africains au cours des cinq premiers mois de 2019, a appris jeudi l'APS auprès de cette entreprise publique.

Entre janvier et mai derniers, GICA a exporté 390.184,10 tonnes de clinker (produit semi fini) vers la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal.

Pour ce qui est du ciment gris, le groupe a exporté, durant cette même période, 17.553,80 tonnes vers la Gambie.

Les exportations de GICA pour l'exercice 2019 devront atteindre, selon les prévisions, pas moins de 1,2 million de tonnes (de clinker et de ciment gris).

S'agissant de l'année 2018, GICA avait exporté 252.304,61 tonnes de clinker vers le Ghana, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ainsi que 19.888,72 tonnes de ciment gris vers la Gambie.

Pour rappel, le groupe avait effectué sa première opération d'exportation de clinker, en mai 2018, à partir du port de Djen Djen (Jijel), pour une cargaison de 45.000 tonnes.

Le cimentier public, qui a réussi à pénétrer des marchés de l'Afrique de l'Ouest, dit "prospecter pour exporter pour d'autres pays africains mais aussi européens", en saisissant l'opportunité de la croissance caractérisant l'industrie nationale du ciment et qui a permis à l'Algérie de passer, en quelques années seulement, d'un statut d'importateur à celui d'exportateur.

Concernant la production du groupe durant le premier semestre 2019, la même source a fait savoir que les douze cimenteries de GICA avaient produit plus de six (06) millions de tonnes de ciment gris, rappelant qu'en 2018 la production avait dépassé 13,6 millions de tonnes, contre 14 millions de tonnes en 2017.

Cependant, le groupe table sur une production de plus de 20 millions de tonnes en 2020. Cela serait possible grâce à l'entrée en service de ses nouvelles cimenteries de Sigus (Oum El Bouaghi) et de la Saoura (Béchar), dotées de capacités respectives de 2 millions de tonnes et de 1 million de tonnes.

La production sera également soutenue par l'extension des capacités des cimenteries de Zahana et de Chlef, pour une quantité supplémentaire de 3,5 millions de tonnes.

Face à la concurrence accrue qui prévaut sur le marché national, suite à l'entrée en production de plusieurs opérateurs privés, GICA a mis en place une "nouvelle stratégie" marketing et commerciale, permettant de proposer des produits de qualité et conformes aux normes nationales et internationales.

La même source a, dans ce contexte, rappelé que le Prix national de la qualité avait été accordé à la Société des Ciments de Ain Touta (Batna) en 2004 et la Société des Ciments de Ain El Kebira (Sétif) en 2018, relevant toutes les deux de GICA.