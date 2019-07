Congo-Kinshasa: Pour avoir diligenté une commission chargée de faire l'état des lieux du Pont Maréchal - L'Assemblée provinciale du Kongo Central qualifiée de tribaliste !

Incroyable mais vrai ! Des projectiles sont lancés en direction de l'hémicycle provincial, cette première institution de la province du Kongo Central, depuis qu'une motion d'information avait été présentée à la plénière du 12 juin 2019 par l'élu de Matadi, l'honorable Thomas Kiakokua, sur la gestion du Pont Maréchal.

Par sa lettre datée du 13 juin 2019 relative à ladite motion d'information, le directeur général de l'Organisation pour l'Equipement Banana-Kinshasa (OEBK) argumente en disant que son Entreprise est une matière exclusive du pouvoir central, et ne peut constituer sur aucun point, une matière concurrente avec le pouvoir provincial. Sic.

C'est comme pour dire que cette Entreprise n'est pas redevable vis-à-vis de l'Assemblée provinciale du Kongo Central parce que sous tutelle du ministre des Transports et Voies de communication. La province n'a donc pas le droit de s'immiscer dans sa gestion. Monsieur le DG de l'OEBK est en train d'ignorer que cette société fonctionne au Kongo Central et mérite bien un droit de regard de la part de la province, ce qui justifie la quote-part lui réservée. «Le DG de l'OEBK Francis Wambali crucifié sur l'autel du tribalisme», peut-on lire dans les colonnes d'une certaine presse parue à Kinshasa. Et l'opinion au Kongo Central de se demander de quel tribalisme parle-t-on ? C'est mal connaître ce peuple dont l'hospitalité depuis les temps immémoriaux n'est plus à démontrer. Une hospitalité qui passe de tout commentaire. Une telle rêverie frise la bassesse.

Pour la petite histoire, l'Assemblée provinciale du Kongo Central a, au cours de sa session extraordinaire, diligenté quatre (4) commissions de contrôle. La première commission est chargée de contrôler les différents postes de péage sur les routes d'intérêt provincial ; elle est composée de 8 députés et de 4 experts. La deuxième commission qui s'est vue confier la responsabilité de contrôler la gestion et le fonctionnement de la direction générale des recettes du Kongo Central (DGRKC), comprend 10 députés et 5 experts. La troisième commission se consacrant à contrôler les différents postes de péage sur la Nationale n° 1 est constituée de 10 députés et de 4 experts. Tandis que la 4ème commission qui a l'obligation de faire l'état des lieux du Pont Maréchal (OEBK) implique quant à elle 8 députés et 5 experts.

Si partout dans les trois premières commissions, les députés provinciaux travaillent normalement, c'est au niveau de l'OEBK où le directeur général ne veut pas recevoir les honorables députés du Kongo Central. Avant même que la décision portant création des commissions puisse être publiée par le président de l'Assemblée provinciale, le DG de l'OEBK, par la voie de la presse, avait déjà commencé à dénigrer les députés du Kongo Central comme s'il était au dessus de toutes les institutions de la province. L'opinion au Kongo Central est abasourdie de voir une Institution, la première, basée dans sa province, être empêchée de faire l'état des lieux d'une société œuvrant dans son entité. Qui veut-on défier ? Et d'abord, de quoi se reproche-t-on ? Y a-t-il anguille sous roche ? Se demande-t-elle.

Etat des lieux ou audit ?

La décision portant création d'une commission chargée de faire l'état des lieux du Pont Maréchal a été signée par le président de l'Assemblée provinciale le 10 juillet 2019. Celle-ci n'est pas une commission d'audit. Peut-être c'est cela qui fait peur au DG qui confondrait l'état des lieux à l'audit. Les honorables députés provinciaux du Kongo Central ne veulent rien d'autre que de savoir ce qui se passe réellement au niveau du Pont Maréchal, l'état des lieux de tout ce qui est lié à ce Pont.

A lire les termes de référence pour la mission d'enquête mixte gouvernement et Assemblée provinciale à effectuer auprès du Pont Maréchal, les objectifs spécifiques visés ne sont autres que de se rendre compte de l'état réel de ce Pont ; vérifier sa régularité d'entretien ; vérifier si l'environnement immédiat ne constitue pas une menace pour sa survie ; chercher les raisons ayant motivé la vision à la baisse de la quotité due à la province et au besoin, négocier à la hausse ce montant ; et vérifier auprès de l'Office des routes l'utilisation de 7% des recettes revenant à la province pour la réfection de la route Matadi-Boma.

Les honorables députés provinciaux se sont rendus à l'OEBK à trois reprises. La première fois qu'ils y sont arrivés, le DG était absent ; c'est son assistant qu'ils ont rencontré. Celui-ci n'a pas même voulu réceptionner l'ordre de mission lui brandi. Ce n'est que bien après et ce, sur insistance des députés que l'accusé de réception a été apposé sur ledit ordre de mission. Il a fallu d'abord obtenir le quitus de la hiérarchie. Les honorables députés sont repartis 4 jours plus tard. Arrivés sur place pour la deuxième fois, ni le DG ni ses proches collaborateurs n'étaient présents. Ils seraient tous partis en mission à Kinshasa oubliant de saisir ne fut-ce par correspondance officielle l'Assemblée provinciale sur leur absence, eux qui savaient que les honorables députés allaient revenir ce jour là.

Pour la troisième fois, ce lundi 22 juillet 2019, date fixée par l'OEBK, les honorables députés étaient de nouveau là, mais encore et toujours empêchés de faire leur travail, les responsables de cette Entreprise préférant s'en tenir sur leur refus de ne pas recevoir la commission. C'est tout simplement ignorer cette première Institution de la province. Ceci revient à dire que le DG de l'OEBK foule aux pieds le pouvoir qu'incarnent ces députés, bafouant les attributions leur reconnues et ne voulant même pas tenir compte de leur honorabilité.

Que va maintenant faire l'Assemblée provinciale ? L'opinion au Kongo Central est plus que sidérée de voir un DG d'une entreprise basée à Matadi se comporter en gangster de manière à faire marcher ses représentants. Pourquoi est-il en train de boycotter et/ou de négliger cette mission confiée aux députés de la province ? Qui est derrière cet homme ? S'interroge-t-on. Qu'à cela ne tienne. Il ne doit pas ignorer que tout ce qui se trouve dans le Kongo Central est sous l'autorité du gouverneur de province, et, l'Assemblée provinciale est prééminente. Celle-ci ne va nullement baisser les bras. Au contraire, les choses devront être tirées au clair.

Peut-être le DG de l'OEBK ignore que si l'hémicycle provincial suit de très près ce dossier, c'est tout simplement parce que la province y est impliquée. La province a une quotité de 3% ; c'était d'ailleurs 15%. Et pourquoi cette quotité de la province a été réduite de 15 à 3% ? Il se raconte même que cette quote-part n'est plus versée depuis 2 ans. Les honorables députés n'ont-ils pas droit d'aller vérifier la véracité des faits ? Et pourquoi le DG doit leur barrer la route ? Est-ce cela travailler pour l'intérêt de la province ou de la République ?

Ce DG devrait se montrer humble. Ne dit-on pas que l'humilité précède la gloire ? S'il ne se reproche de rien, pourquoi alors barrer la route à la commission ? Pourquoi engager une guerre avec la première institution de la province où on travaille. N'est pas sage de revenir à la raison, monsieur Francis Wambali ?