Afrique: La RDC tombe comme un fruit mûr au classement FIFA

La République Démocratique du Congo vient de perdre 7 places au classement mensuel de la Fifa, publié ce jeudi 25 juillet, depuis le siège de la Fifa, à Zurich, en Suisse. L'équipe nationale de la RDC est passée de la 49ème à la 56ème place au niveau mondial. Et en Afrique, elle quitte sa 5ème place pour occuper la 9ème, se faisant dépasser par l'Algérie, le Cameroun, le Ghana et l'Egypte.

Une contre-performance, suite logique de la mauvaise prestation de cette équipe à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Egypte 2019. Les Léopards se sont fait battre même par les Crânes ougandais (0-2), un résultat qui n'a pas reflété l'image de cette équipe, deux fois champions d'Afrique. Alors que les Léopards pouvaient mieux laver cet affront et sauver leur participation à cette Can, ils seront, contre toute attente, éliminés par les Bareas du Madagascar en 8ème de finales.

Ce classement mondial reste dominé par la Belgique, vice-championne du monde ; le Brésil, vainqueur de la Copa America 2019 et la France, championne du monde en titre.

Sur le plan africain, c'est toujours le Sénégal qui garde la tête malgré sa défaite en finale de la CAN 2019 suivi de la Tunisie demi-finaliste et du Nigéria médaillé de bronze. Le vainqueur de la CAN, l'Algérie gagne 28 places au monde (40ème) et monte à la 4ème place africaine.