Congo-Kinshasa: V.Club en amical international contre Diables Noirs samedi à Kinshasa

L'AS V.Club de la RDC reçoit Diable Noir du Congo en match amical international samedi 17 juillet, au stade des Martyrs de la Pentecôte, sous le coup de 15h30, a-t-on appris des sources proches de l'équipe.

Un match amical qui entre dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison sportive qui commence dans moins de deux semaines.

V.Club démarre son aventure en Ligue de la Caf, le week-end du 9, 10, 11 août, contre la formation camerounaise de l'USM de Loum. Le match aller à l'extérieur, et le retour deux semaines plus tard à la maison.

Une saison sportive que V.Club doit composer avec ses nouvelles recrues, ou mieux, une nouvelle équipe, d'autant plus que les cadres de cette équipe sont presque tous partis. Nelson Munganga, Padou Bopunga, Francis Kazadi Kasengu, Fabrice Ngoma, Jean-Marc Makusu Mundele, Chadrack Muzungu, Emmanuel Ngudikama ne font plus partie de cette équipe. Glody Ngonda serait lui aussi sur le point de partir. C'est un V.Club remanié à 80% qui sera engagé cette saison en Ligue de champion. La saison passée, la formation congolaise était éliminée en phase de poule dans un groupe composé d'Al Ahly d'Egypte, SC Simba de la Tanzanie et JS Saoura d'Algérie.

Glody Ngonda veut s'en aller !

Glody Ngonda Muzinga, faut-il préciser, depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2019, n'a pas encore remis ses deux pieds dans son club, l'AS V.Club. Le latéral gauche de "Bana Mbongo" très convoité tout au long de la Can, continue à négocier et réfléchir où finalement poser ses valises pour la saison sportive qui pointe à l'horizon.

A en croire les informations à notre possession, c'est enfin, en Ligue 1 française que le Congolais veut aller tenter sa chance au sein de Dijon Football Club. Les pourparlers seraient avancés, et la signature du contrat n'est plus qu'une affaire de jours, précise la source. Glody Ngonda n'a toujours pas rejoint ses coéquipiers de VClub, où ils sont internés à Kimbondo.