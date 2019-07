Gabon: UNESCO - Vincenzo Fazzino présente la Lettre d'information N°8 Avril - Juin 2019

Le Chef de Bureau et Représentant de l'UNESCO au Gabon Vincenzo Fazzino a le plaisir de vous présenter le huitième numéro de leur lettre d'information. Il présente de façon succincte les activités réalisées par le Bureau au cours de ces trois derniers mois (avril-mai-juin).

Il s'agit d'articles sur l'action de l'UNESCO au Gabon, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, réponse collective des agences onusiennes aux priorités de développement du Gabon s'arrimant à l'Agenda 2030 des Nations Unies et à l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION,

Nous avons accompagné le Ministère de l'Education nationale dans la formation des points focaux de son réseau des écoles associées en vue de la création, dans ses établissements, de clubs d'éducation à la citoyenneté mondiale et au développement durable, grâce au Programme de participation. Dans le cadre du projet « Appui à la production des statistiques basiques et à l'élaboration du Plan sectoriel de l'éducation », le comité de pilotage a tenu une réunion bilan de mi-parcours au terme de laquelle nous avons recommandé au Gabon d'utiliser l'application StatEduc de l'Organisation.

Pour ce qui est des activités d'Education complète à la sexualité, nous avons signé un Accord avec le Ministère de la Formation professionnelle en vue de l'intégration de ce type d'enseignement dans ses curricula, d'une part ; nous avons produit un guide de communication parent-enfant pour harmoniser le langage et/ou pour outiller les parents qui ont des difficultés à parler de sexualité avec leurs enfants. En outre, nous avons pour suivi le processus d'intégration des Technologie de l'information et de la communication dans l'école gabonaise - amorcé avec le programme « Train My Generation-Gabon 5000 » - à travers un atelier de formation d'inspecteurs et de conseillers pédagogiques sur les opportunités pédagogiques qu'offrent les TIC.

EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES,

Après avoir présenté officiellement la Coordination nationale gabonaise du Réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix (PAYNCOP) aux autres agences du Systèmes des Nations Unies et autres partenaires, nous avons organisé une session de formation sur le concept « Culture de la paix » et les financements disponibles pour la promotion de tels idéaux à leur profit et à celui de la section gabonaise du Réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix. En outre, nous avons célébré la Journée internationale de la femme à travers les Rencontres théâtrales de LéBamaba.

LA CULTURE

Elle a été marquée par les activités réalisées grâce au programme de participation, à l'instar des « Rencontres théâtrales de Lébamba » de l'association Parole de femmes. Il s'agit d'une série de formations sur les classiques du théâtre et un festival-concours des troupes scolaires de la province de la Ngounié accompagnées de troupes de professionnelles, essentiellement composées de femmes. Par ailleurs, nous avons soutenu l'organisation de l'atelier sur le management artistique de la plateforme « Passion artistik ».

EN COMMUNICATION ET INFORMATION,

Nous avons une fois de plus accompagné les professionnels de médias et le ministère de la communication dans l'organisation de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Vincenzo FAZZINO Chef de Bureau et Représentant de l'UNESCO au Gabon