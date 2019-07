Angola: Création d'un itinéraire pour l'accueil de touristes

Luena — Un itinéraire pour l'accueil de 60 touristes qui débarquent de la ville de Luena, le 26 du mois en cours, a été indiqué par la Commission nationale multisectorielle pour l'accueil du train touristique.

S'étant adressé à l'Angop jeudi (24), avant de partir pour la municipalité frontalière de Luau, le coordinateur de la commission, Afonso Henriques dos Santos Vita, a expliqué que les touristes devraient arriver, comme prévu vendredi 26 juillet, à 20 heures dans la ville de Luena.

L'itinéraire touristique comprend, entre autres sites historiques culturels, le monument de la paix et la Cathédrale de l'église catholique.

Le programme prévoit également une foire au monument de la paix, pour que les touristes puissent acheter des objets fabriqués à la main en vue de pérenniser leur passage à travers la ville de la paix.

Le directeur national des infrastructures et des produits touristiques du ministère du Tourisme a signalé que les touristes qui voyagent par train de luxe seraient en mesure de se familiariser avec la situation touristique et culturelle de Moxico.

Il a cependant demandé aux citoyens situés le long du corridor de Lobito de leur réserver un accueil chaleureux, à la manière angolaise, afin que le pays puisse, à l'avenir, recevoir d'autres visites de ce type.

Le pays recevra deux groupes constitués de 55 ou 60 touristes, dont le premier entrera en passant par Luau (Moxico) et le second via Luanda, par des navires de croisière.

Pour sa part, la directrice de l'Institut national du patrimoine culturel, Cecilia Gourgel, a demandé à l'Office provincial de la culture de Moxico de mobiliser des musiciens et d'autres agents culturels afin d'exposer l'identité culturelle locale et, toutefois d'encourager les touristes à valoriser et à diffuser, dans leurs pays la culture nationale.

Le représentant du ministère de la Culture à la commission a appelé, dans ce contexte, les artisans à ne pas exagérer les prix.

La commission multisectorielle, créée pour faciliter l'entrée des navires de croisière et du train touristique en Angola, était partie ce vendredi matin pour la municipalité frontalière de Luau.