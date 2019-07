Cote d'Ivoire: Eric Bailly - L'état de santé de l'Ivoirien inquiète MAN U

Encore une mauvaise nouvelle pour Eric Bailly. Hier lors de la rencontre amicale opposant Manchester United à Tottenham (2-1), l'international ivoirien est sorti sur civière, 10 minutes seulement après son entrée en jeu. Un nouveau coup dur après avoir déjà raté la dernière CAN pour blessure.

Touché aux ligaments du genou droit en avril, et souvent blessé depuis sa signature à Manchester United en 2016, Éric Bailly est sorti sur civière ce jeudi, lors d'un match de préparation contre Tottenham (2-1). Le défenseur international ivoirien (25 ans), forfait pour la dernière CAN, disputait son troisième match depuis son retour de blessure et s'est tordu le genou gauche.

Entré à la pause de la rencontre amicale, le défenseur central ivoirien, qui avait disputé 45 minutes face à Leeds et 28 minutes face à l'Inter en début de préparation, n'aura tenu que 10 minutes. Touché au genou, il dû quitter ses partenaires et regagner les vestiaires avec l'aide de deux membres du staff des Red Devils.

Après le match, Ole Gunnar Solskjaer a révélé qu'à ce stade précoce, le pronostic n'était pas encourageant. « On dirait qu'il s'est tordu le genou, alors il ne reste plus qu'à faire une échographie et voir, a déclaré le coach de Manchester, à MUTV. À première vue, ça n'a pas l'air encourageant, mais voyons comment ça se passe, » a-t-il ajouté.

L'ancien défenseur de Villarreal n'a disputé que 12 matches de Premier League la saison passée. Eric Bailly, qui s'est blessé pour la cinquième fois depuis son transfert à Man Utd en 2016, est reparti du stade en béquilles.