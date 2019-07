Ile Maurice: Agression mortelle de son beau-frère - Quatre ans de prison pour Stephen Siven Montalent

Rs 2 000. C'est la somme à l'origine de l'agression qui avait coûté la vie à Jean François Elois Boismartin. Pratiquement deux ans après, le couperet est tombé pour son agresseur qui avait fait face à un procès pour coups et blessures ayant entraîné mort d'homme.

La magistrate Niroshni Ramsoondar, siégeant en cour intermédiaire, hier, a infligé une peine de prison de quatre ans à Stephen Siven Montalent, 30 ans. Les 699 jours passés en cellule seront déduits de sa peine. L'accusé avait retenu les services de Me Tony Gukhool et l'accusation était représentée par Me Kevina Mootiah

Les faits remontent au 9 août 2017 à Mademoiselle Jeanne, Gopal Lane, Goodlands, où la victime, qui était le beau-frère de l'accusé, l'avait accusé d'avoir volé une somme de Rs 2 000. «J'habite dans la maison de ma défunte mère et, au premier étage, ma soeur vivait en concubinage avec Jean François Elois Boismartin. Ce dernier m'a accusé de vol et a proféré des jurons à mon égard, mais je n'ai rien dit», avait déclaré Stephen Siven Montalent. Il avait ajouté qu'il a gardé son calme jusqu'au jour où sa sœur lui annonce que Boismartin a porté plainte contre lui pour vol.

Assommé avec un bloc de béton

En apprenant cette nouvelle, l'accusé en colère déplace tous les vêtements du beau-frère à l'extérieur. «Accompagné de ses amis, mon beau-frère, à son retour, quitte la maison en emmenant son fils de six ans. Ce qui n'a pas plu à ma sœur, qui a appelé son ex-mari pour lui faire part de ce qui s'était passé.» S'ensuit une discussion entre l'ex-mari arrivé sur place et le concubin. «Ce dernier m'a encore une fois insulté avant de prendre sa voiture et de se diriger vers un champ de cannes. Je l'ai suivi pour lui demander des explications sur son comportement, mais il ne m'a rien répondu.»

C'est là que, pris de rage, Stephen Siven Montalent lui donne des coups de poing avant de prendre un morceau de bloc en béton sur le sol et de l'assommer à la tête. «Je voulais lui infliger encore des coups mais son ami est vite arrivé et je suis rentré illico», avait-il dit aux enquêteurs.

Jean François Elois Boismartin, qui avait subi des blessures à la tête, l'oreille, le pied et la joue, est mort d'un traumatic subarachnoid haemorrhage, selon le rapport de l'autopsie.