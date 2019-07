Cameroun: Préparation du budget 2020 - Les orientations du chef de l'Etat

La circulaire par le président de la République signée le 24 juillet dernier indique le parachèvement de certains programmes pour la consolidation budgétaire et la croissance économique

Le président de la République, Paul Biya a signé le 24 juillet dernier une circulaire relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2020. Dans ce document, le chef de l'Etat fixe les orientations générales de la politique budgétaire, tout en donnant les dispositions pratiques à prendre pour l'élaboration du budget 2020. Quelques grands dossiers devront être au cœur de l'action gouvernementale au cours de l'année budgétaire à venir. Il s'agit du parachèvement du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance (Planut) et le Plan triennal spécial jeunes ; la poursuite de l'organisation du championnat d'Afrique des nations 2020 et de la coupe d'Afrique des nations 2021.

Il faudrait également accorder une attention particulière aux populations des régions affectées par les crises sécuritaires. Il faudra aussi renforcer l'usage du budget programme. Dans les détails, la circulaire du chef de l'Etat poursuit plusieurs objectifs. En 2020, il faudra continuer avec la diversification de l'économie avec notamment la modernisation de l'agriculture et l'industrialisation. L'optimisation des recettes non pétrolières, l'accélération du processus de décentralisation seront aussi les chantiers qui devront interpeller les acteurs publics. Toujours dans le champ des objectifs de l'action publique, le chef de l'Etat prescrit l'atteinte des objectifs de croissance, d'emploi et d'équilibre extérieur contenus dans sa stratégie de développement et projetés par le programme économique et financier. Une vingtaine d'orientations sont aussi données par le chef de l'Etat dans le cadre de la politique budgétaire. Le principal chantier à ce niveau reste la réduction du déficit budgétaire.

Pour cela, il préconise l'amélioration de la mobilisation des recettes non pétrolières et une plus grande maitrise de la gestion des finances publiques. D'après des chiffres donnés en janvier 2019 au cours de la conférence annuelle des responsables du ministère des Finances, en 2016, le Cameroun a enregistré une détérioration de son déficit qui a atteint 6,1% du Pib. En 2017, il s'est amélioré (4,9% du Pib) grâce à la mise en œuvre du programme économique et financier.

Les projections envisagent en 2018 et 2019 des taux à 2,6% et 2,1% du Pib. Aussi, une élaboration consciencieuse du budget est-elle recommandée. Elle a d'ailleurs été entamé il y a quelques jours avec les travaux sur la préparation du budget qui ont réuni les responsables du ministère des Finances et des administrations chargées de la planification et des questions financières dans les différentes administrations publiques du pays. Le chef de l'Etat indique donc que cette élaboration devra se faire dans le respect de principes définis par le nouveau régime financier de l'Etat et des autres entités publiques et en droite ligne des dispositions du décret portant calendrier budgétaire de l'Etat.