Cameroun: Université de Dschang - Le Pr. Paul Célestin Ndembiyembé prend fonction

Le Pr Jacques Fame Ndongo, a prescrit à ce nouveau PCA de l'UDS qu'il a installé le 24 juillet dernier, d'encadrer et d'accompagner l'essor de cette université.

« Former un tandem gagnant-gagnant, pour faire de l'université de Dschang, une institution plus flamboyante ». Le Pr Jacques Fame Ndongo, ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur (Minesup) et chancelier des Ordres académiques, résume ainsi, la feuille de route qu'il vient de confier au duo désormais constitué par les professeurs Paul Célestin Ndembiyembé et Roger Tsafack Nanfosso, respectivement nouveau président du conseil d'administration (PCA), et recteur de l'Université de Dschang (UDS).

C'était le mercredi 24 juillet dernier, à l'Amphi 1000 de l'UDS, lors de la cérémonie d'installation du nouveau PCA de cette institution. Une cérémonie qui a drainé du beau monde, parmi lesquels le gouverneur de la région de l'Ouest, des députés et chefs traditionnels principalement de la région du Centre, les journalistes de la promotion 1972-1975, une forte délégation du Comité central du Rdpc et des mouvements associatifs de la grande communauté du Mbam-Inoubou. Des groupes, représentant la diversité des corps de métiers et groupes associatifs de l'heureux installé du jour. Dans son discours d'installation, le Pr Jacques Fame Ndongo, a confié au nouveau PCA de l'UDS, une feuille de route déclinée en trois axes qui doivent être menées conjointement et en permanence : la concertation, l'équité et la quête de l'excellence.

Paul Célestin Ndembiyembé, ancien chef du département de presse écrite à l'Esstic, doit superviser par un travail de concertation, la pédagogie des mécanismes d'écoute et de dialogue, faciliter l'inclusion de tous et rejeter toute démarche autoritariste, solitaire et d'exclusion. Ancien député de la législature 2002 à 2007, le PCA de l'UDS doit aussi s'atteler à donner à chaque maillon de la chaîne de cette université, ce dont ils ont besoin dans la limite des ressources disponibles, pour mener à bien leurs tâches. Cette équité devra déboucher sur la quête de l'excellence. Il s'agira pour cet ex- directeur général de la Sopecam (1993-1999), de veiller à ce que l'université remplisse ses missions d'enseignements, de recherche et d'adéquation formation-professionnalisation, selon les principes clairement définis par le chef de l'Etat. La cérémonie s'est achevée par l'inauguration du nouveau complexe de l'école doctorale de l'UDS.