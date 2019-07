Cameroun: Fecafoot - Assemblée générale extraordinaire ce jour

Elle aura été précédée par la réunion du Comité exécutif tenue hier.

L'assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) se tient ce jour à l'hôtel Mont Fébé. Ses membres, moins d'une centaine, devront notamment plancher sur quelques points à l'ordre du jour. A savoir : l'adoption des textes réajustés de la Fecafoot, l'élection des membres des organes juridictionnels et l'adoption du budget de l'année 2019. Hier donc, en prélude aux assises de ce jour, le Comité exécutif s'est réuni.

Tous les membres de cette instance statutaire de la Fecafoot étaient présents. Une rencontre qui comptait 21 points à l'ordre du jour. Dans son allocution, le président de la Fecafoot, Seidou Mbombo Njoya a indiqué : « Nous devons travailler avec ardeur et sérieux afin de présenter les résultats à l'Assemblée générale pour adoption ». Ils ont donc notamment planché sur les modifications des statuts de la Fecafoot, le code électoral, les statuts-types des ligues régionales et départementales, les statuts de la Ligue de football professionnel, ceux du football féminin et du football jeunes. Sans oublier le statut de l'arbitre et de l'arbitre assistant. Il y a également eu la présentation des contrats et des conventions de partenariats signés avec l'équipementier Le coq sportif et l'un des sponsors, Orange Cameroun.

D'autres dossiers ont également fait l'objet d'examen. Il s'agit du projet de budget de l'exercice 2019 et celui relatif à la poursuite des travaux de construction du nouvel immeuble siège de la Fecafoot. Les demandes d'agréments (l'association des professionnels de la médecine du sport, du club Eding Sport Academy, du club Best Talent, du club Eding Dream's), et celles de changements de noms des divers clubs ont également fait l'objet de l'attention des membres du Comité exécutif. Les candidatures des membres des organes juridictionnels ont également été passées au peigne fin. Lesdits membres devraient siéger dans les commissions d'homologation et de discipline, de recours, d'éthique électorale et à la Chambre nationale de résolution des litiges. L'approbation du projet de calendrier de renouvellement de certains exécutifs des ligues élus en 2009 et encore en fonction a également été examinée. Au moment où nous mettions sous presse, les travaux se poursuivaient à huis clos au Mont Fébé.