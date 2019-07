Cameroun: « Nous comptons développer l'économie sociale et solidaire »

Jules Angos Zangue, économiste et chef du projet Agropole cacao/café robusta du Haut-Nyong.

Dans le cadre de la relance des filières cacao/café robusta, vous êtes en charge de la mise en place du projet agropole cacao / café robusta du Haut-Nyong. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une initiative du gouvernement de la République dans le cadre du Plan d'urgence agricole instruit depuis 2014 par le chef de l'Etat, Paul Biya. Porté par la coopérative « La Dynamique agricole du Haut-Nyong », ce projet se propose de promouvoir et de développer l'économie sociale et solidaire dans le département du Haut-Nyong. Il sera mis en oeuvre dans sa phase de démarrage par trois entités juridiques et des centres coopératifs dans tous les arrondissements de ce département.

La première entité juridique est la Coopérative faitière dénommée «La Dynamique agricole du Haut-Nyong » et ses centres coopératifs dans tous les arrondissements du Haut-Nyong. La seconde entité est la Mutuelle de santé des planteurs (MSP) de cacao / café du Haut-Nyong, qui est une association régie par la loi camerounaise sur les associations. La troisième entité est la Caisse populaire de développement agricole pour l'émergence du Cameroun, qui est une Société à responsabilité limitée (SARL), régie par la loi camerounaise sur les institutions de micro-finance. Cette dernière va offrir aux planteurs de cacao / café robusta du Haut-Nyong tous les services financiers de proximité.

Au regard de vos activités, d'aucuns pourraient bien penser que votre projet est une version réchauffée des défuntes Zones d'actions prioritaires et intégrées (ZAPI) de l'Est qui ont fermé boutique en 1990. Qu'a-t-il de révolutionnaire ? Trois éléments pourraient être relevés ici, sans que cela ne soit exhaustif. Premièrement, la taille du projet quand on sait que les ex-ZAPI de l'Est ne couvraient pas tous les arrondissements du département du Haut-Nyong. Elles n'en couvraient que cinq sur les quatorze. Le présent projet va couvrir les quatorze arrondissements du Haut-Nyong. Il ambitionne même de s'étendre dans les départements voisins de la Boumba et Ngoko, de la Haute-Sanaga et du Nyong et Mfoumou. Deuxièmement, le domaine stratégique d'activités du projet agropole cacao / café robusta du Haut-Nyong est plus large que celui des ex-ZAPI de l'Est. Troisièmement, son ambition de mettre en place à terme une usine de transformation du cacao / café robusta, avec une chaine transformation du cacao grade et une chaine de torréfaction du café robusta en produit semi-fini ou en produit fini prêt pour la consommation en zone CEMAC.

A coté de cette grande usine, il y aura d'abord le magasin central de calibrage du café robusta et de conditionnement du cacao, comprenant l'atelier de traitement post-récolte, le centre de séchage électrique et de stockage du café robusta d'excellence, l'atelier de nettoyage et de polissage, l'atelier de triage (avec sa chaine de trieuses électroniques et son laboratoire d'analyse de la qualité). A cet effet, nous avons déjà un contact sérieux avec une firme allemande partenaire.