Cameroun: Exploitation minière - Le PDG de Geovic au Palais de l'Unité

Au menu de l'entretien accordé hier par le président de la République à Mike Mason, le début des activités de cette multinationale dans la région de l'Est.

C'est un habitué du Palais de l'Unité qui y est retourné hier en fin de matinée pour parler d'exploitation minière avec le président de la République, Paul Biya. Mike Mason, président directeur général du groupe Geovic Mining Corporation a notamment évoqué avec le chef de l'Etat, le lancement des activités de la structure qu'il dirige dans la région de l'Est. En vue, comme l'a indiqué l'hôte du chef de l'Etat, de l'exploitation du cobalt, du nickel et du manganèse. « Nous avons tenu à remercier le président de la République pour son soutien et pour la vision qu'il a du développement de son pays », a souligné le président directeur général de Geovic.

Il a en outre communiqué des chiffres, notamment sur ce que devrait représenter cet investissement pour lequel son groupe entend s'investir au Cameroun pendant une quarantaine d'années : 400 millions de dollars, soit près de 235 milliards de F. Un chiffre qui peut aller jusqu'à un milliard de dollars, soit environ 585 milliards de F. Sur les emplois attendus, Mike Mason a indiqué que ce sont quelque 700 personnes qui devraient être employées à temps plein, dont de nombreux Camerounais, contre 2 000 emplois indirects. Bien plus, le Pdg de Geovic n'a pas manqué d'indiquer les incidences du projet sur les localités environnantes. Celles-ci devraient pour cela bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures sur le plan social : écoles, routes, hôpitaux...

De même qu'il est envisagé la construction d'une ligne de chemin de fer pour relier Nkamouna, près de Lomié dans la région de l'Est, et principal point d'exploitation, pour le port de Kribi. Il faut dire que hier au Palais de l'Unité, le Pdg de Geovic n'est pas arrivé seul. S.E Peter Henry Barlerin, ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique était de la délégation. Prié de dire si sa présence signifiait une caution de son pays à ce projet, le diplomate américain a souligné que « les Etats-Unis soutiennent les investissements américains au Cameroun et nous voulons un libre investissement et une communication ouverte avec le Cameroun.

Geovic vient avec de l'argent et du savoir-faire et il veut développer ce projet qui sera important à la fois pour le Cameroun et les Etats-Unis ». Comme le président directeur général de Geovic, S.E Peter Henry Barlerin a indiqué que son pays attend également la signature du projet qui devrait précéder le démarrage des travaux. « Nous espérons que ce sera fait d'ici peu pour démarrer le projet aussi vite que possible », a-t-il fait savoir. Avant de quitter le Palais de l'Unité, Mike Mason a reçu du président Paul Biya un cadeau issu du patrimoine culturel de notre pays. Le Pdg de Geovic a pour sa part présenté au président de la République, quelques échantillons de minerais que son groupe entend exploiter dans la région de l'Est.