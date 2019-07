Cote d'Ivoire: Traité d'amitié et de coopération - Des opérateurs économiques burkinabè en Côte d'Ivoire visitent la ferme du Larlé Naaba Tigré

Des membres du Conseil des opérateurs économiques burkinabè de la Côte d'Ivoire (COEB-CI) ont visité la ferme « Burkina Sompagnimdi des origines » du Larlé Naaba Tigré, située à Dépelogo à la sortie Nord-Est de Ouagadougou.

La ferme du Larlé Naaba Tigré est devenue une école de promotion du secteur primaire (agriculture et élevage) à travers l'Afrique. Présents à Ouagadougou dans le cadre de la 8e conférence du Traité d'amitié et de coopération entre la république de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, des représentants du Conseil des opérateurs économiques burkinabè de la Côte d'Ivoire (COEB-CI) sont allés, le jeudi 25 juillet 2019, découvrir les réalisations du ministre du Mogho Naaba. Une visite guidée par le promoteur du mung bean lui-même.

Sur cette ferme, vaste de plus de 140 hectares et située à une trentaine de kilomètres au Nord-Est de la capitale. Les hommes d'affaires burkinabè vivant en Côte d'Ivoire ont été séduits par la richesse du site. En effet, les hôtes de l'agrobusinessman ont touché du doigt l'agriculture conventionnelle, la culture maraîchère, l'irrigation par gravitation etc. Lire la suite.