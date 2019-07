Cote d'Ivoire: Présentation de lettres de créance/Unfpa - Le représentant félicite le gouvernement pour la scolarisation des filles

Le ministère des Affaires étrangères a reçu les lettres de créance du nouveau représentant du Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa).

Le diplomate a salué, à l'occasion, les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de scolarisation des filles.

Caspar Peek, le nouveau représentant résident du bureau pays du Fonds des Nations unies pour la population en Côte d'Ivoire, a salué les efforts consentis en matière d'alphabétisation par le pays hôte.

Au cours de la présentation de ses lettres de créance au ministère des Affaires étrangères le jeudi, il a salué la politique de l'Etat de Côte d'Ivoire, en ce qui concerne son engagement dans sa mission de scolarisation des filles.

C'est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Daouda Diabaté, qui a reçu les lettres de créance. En plus de la scolarisation des filles, les deux personnalités ont évoqué plusieurs autres sujets dont la responsabilité et l'engagement des jeunes dans le développement et la construction du pays.

« Je suis convaincu que si on donne la place aux jeunes, ils vont davantage accélérer le développement. Ils ont l'ambition et la volonté de participer activement à la construction du pays », a-t-il déclaré.

En sa qualité de responsable de l'Unfpa en Côte d'Ivoire, il a largement évoqué et vanté le mérite du recensement de la population. « C'est un exercice qui demande l'implication de beaucoup de personnes et de partenaires », a-t-il souligné. Il est bon de savoir que cette institution accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre du recensement général de la population et de l'habitat 2019.

Le nouveau patron de l'Unfpa, de nationalité néerlandaise, est arrivé à Abidjan, il y a deux semaines. « Vous serez un partenaire privilégié dans la mise en œuvre des politiques du gouvernement dans les domaines qui touchent la population », a rassuré le secrétaire général du ministère, affirmant que les portes du département ministériel des Affaires étrangères lui sont grandement ouvertes. Idem, a-t-il ajouté, pour l'ensemble des ministères et structures avec lesquels il va coopérer au cours de sa mission.

Le nouveau représentant de l'Unfpa remplace Argentina Matavel qui a été appelée à d'autres fonctions au sein de cette maison. Par ailleurs, l'Unfpa est l'agence de l'Onu en charge des questions liées « à la santé de la reproduction et aux dividendes démocratiques ».