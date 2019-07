Cameroun: Championnat du monde de volleyball - L'heure du bilan

Le Cameroun espérait disputer le second tour du championnat du monde volleyball messieurs qui se déroule actuellement en Italie et en Bulgarie. Mais l'aventure s'est arrêtée dès la phase de poules pour Nathan Wounembaina et ses coéquipiers avec un bilan d'une victoire (face à la Tunisie) et quatre défaites (contre l'Australie, la Serbie, les Etats-Unis et la Russie).

De quoi nourrir quelques regrets quand on constate qu'il y avait de place pour terminer au moins quatrième de leur poule. Et surtout après la préparation de plus de trois mois qui avait pourtant laissé entrevoir de bonnes choses. Qu'importe, pour le staff, les joueurs auront au moins gagné en expérience pour les échéances futures.