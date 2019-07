Cote d'Ivoire: Inspections et contrôles touristiques - 121 nouveaux agents assermentés

A peine un mois, après la session de formation des 72 premiers agents assermentés (12 commissaires, 15 inspecteurs et 45 contrôleurs) et qui a précédé le démarrage des inspections et contrôles des établissements de tourisme, le 30 juin dernier, 121 agents supplémentaires du ministère du Tourisme et des Loisirs viennent de prêter serment.

C'était le 24 juillet, à la grande salle d'audiences du Tribunal de Première instance d'Abidjan-Plateau.

Ces 121 contrôleurs (sur 123 prévus) seront rejoints, sous peu, par 2 autres inspecteurs qui prononceront l'engagement sacramental qui font d'eux les censeurs des hôtels, maquis, restaurants, night-clubs, agences de voyages, tour-operators et autres centres de loisirs, plaisance et de détente qui devraient se conformer aux textes en vigueur, en toute probité et honnêteté. Ainsi que le leur ont rappelé les magistrats à la cérémonie de prestation de serment.

Et ce, à la lumière de l'arsenal juridique et réglementaire dont le Code du Tourisme édicté en 2014 est la matrice. Notamment en son article 40 qui fait de ses collaborateurs du ministère du Tourisme et des Loisirs, des agents assermentés.

Étant entendu qu'un un agent qui a prêté serment l'autorise dans certaines conditions et sur un certain territoire à dresser des procès-verbaux d'infraction pouvant donner lieu à des poursuites pénales dans le cadre de l'activité touristique.