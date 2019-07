Angola: Tenue du 9e Conseil consultatif du ministère de l'énergie et l'eau

Luanda — Le ministère de l'Énergie et de l'Eau (Minea) réalise vendredi et samedi, à Luanda, son neuvième Conseil consultatif au moment où le secteur est engagé à augmenter les investissements pour améliorer l'approvisionnement en électricité et en eau les grands centres urbains et zones rurales.

Sous-station électrique

Sous le slogan "Eau et énergie: améliorer le service en mettant l'accent sur la durabilité", le conseil consultatif qui réunit des directeurs nationaux, des membres du conseil d'administration des sociétés publiques, va se pencher sur plusieurs sujets, tels que la gestion du potentiel hydrique national et des eaux transfrontalières, la production d'énergie électrique.

Le secteur de l'énergie et de l'eau est considéré comme facteur essentiel de la stratégie du gouvernement pour le développement économique et social du pays, raison pour laquelle, depuis 2012, un vaste programme de réformes et d'investissements dans de secteur a été lancé, avec des projets de réhabilitation et d'élargissement des infrastructures de production, de transport et de distribution d'énergie.