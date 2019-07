Algérie: CAF Ligue des Champions - La JS Kabylie veut aller le plus loin possible

La saison dernière, la JS Kabylie a terminé à la deuxième place de la Ligue 1 algérienne. Une place qualificative pour la Ligue des Champions africaine. Une compétition que n'a plus disputée le club depuis 2010.

Les Jaune et Vert de Tizi Ouzou sont actuellement en stage en France. Ainsi, Hubet Velud et les Jaune et Vert du Djurdjura préparent activement leur premier match de la Ligue des champions face à El-Meirrikh du Soudan.

« On a beaucoup travaillé cet été. Dans une semaine, nous serons prêts pour notre premier match de Ligue des champions. On doit rester concentrés sur notre travail et fournir davantage d'efforts pour entamer avec brio notre première sortie », a confié l'arrière gauche Toufik Zeghdane dans des propos relayés par Le Buteur.

Du coup, les vice- champions d'Algérie effectuent les retouches nécessaires avant de recevoir la formation soudanaise, le 9 août prochain. Cette rencontre entre dans la cadre du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. « Nous connaissons bien cette équipe soudanaise d'Al Merreikh qui a déjà affronté la saison dernière l'USMA et le MCA. On ne sait pas si c'est le même effectif, mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une équipe coriace. »

Un rendez-vous que les Jaune et Vert du Djurdjura ne doivent absolument pas rater. Surtout s'ils veulent assurer la qualification avant la manche retour. « On tâchera d'éviter de prendre des buts et de marquer le maximum pour gérer le match retour tranquillement. Notre objectif est de passer au second tour et d'aller le plus loin possible dans cette compétition. »

La JSK est considéré comme le meilleur club de l'histoire de l'Algérie. La Kabylie considère le club comme un véritable porte-drapeau dans le reste de l'Algérie et en Afrique.