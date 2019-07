Algérie: CAF - Vers l'attribution de la CAN 2021 à l'Algérie ?

Un flou total. Vainqueur de la CAN 2019, l'Algérie pourrait défendre son titre à domicile . Après avoir retiré la CAN 2019 au Cameroun, la CAF est sur le qui vive pour 2021. Afin de ne plus revivre une situation d'urgence, l'instance chercherait déjà un plan B. Et cette option pourrait être l'Algérie.

Le Cameroun sera-t-il prêt pour la CAN 2021 ? La CAF a des doutes. Et la récente sortie médiatique du ministre algérien de la Jeunesse et des Sports vient le confirmer.

En effet, une demande aurait été faite par l'instance dirigeante du football africain au pays des récents vainqueurs de la CAN 2019, lui proposant de s'apprêter au cas où, la CAN 2021 venait à être retiré au Cameroun pour des raisons de retard dans l'organisation. C'est ce qu'à laissé entendre

Raouf Bernaoui, ministre algérien de la Jeunesse et des Sports.

» Il a été demandé à l'Algérie de se préparer en cas de retrait de la CAN 2021 au Cameroun. Nous espérons qu'elle se fasse là-bas« , a-t-il révélé au site algérien DZfoot.

» Les autorités publiques ont donné un accord à la Fédération Algérienne de Football pour se présenter au cas où le Cameroun n'y arriverait pas. Nous avons les moyens pour l'organisation de la Coupe d'Afrique, il y a des stades prêts. Nous avons vu en Egypte, ils ont remis à niveau leurs stades en seulement 6 mois « , a ajouté Raouf Bernaoui.

La déclaration du numéro un algérien des sports va sûrement relancer les débats.